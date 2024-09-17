Массированный удар по Сумам: ВС РФ снова атаковали Украину "Шахедами" (карта)

Несколько групп БПЛА были зафиксированы в Сумской и Полтавской областях. Также дроны попытались атаковать Киевскую область и столицу.

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В ночь на 17 сентября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Массированный удар был нанесен по городу Сумы, о чем сообщила Сумская областная военная администрация.

"Сегодня ночью враг, используя БПЛА "Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы. Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки", — сказано в сообщении от 00:25 ночи.

Атака БПЛА на Украину: что известно

Вооруженные силы Украины написали о первых беспилотниках, которые залетели в воздушное пространство Украины, еще в 21:47 вечера 16 сентября. Уже в 22:33 стало известно о двух группах дронов в Сумской и Полтавской областях.

Позже БПЛА также были замечены в Киевской области. Они летели в сторону Броваров. В 00:32 тревога была объявлена в Киеве.

Уже в 01:29 ночи Воздушные силы ВСУ заявили о новых дронах на юге. Так, "Шахеды" заметили в Николаевской и Херсонской областях. На момент публикации новости атака продолжается.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ сбил "Шахед" из ПЗРК "Игла" с тепловизором. Вражеский беспилотник сбил воин радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого. Всего Силы ПВО сбили 53 вражеских беспилотника.

Также в ВМС заявили, что украинский катер сбил российский БПЛА "Шахед".