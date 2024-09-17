Очень серьезная проблема: эксперт рассказал, что будет, если оккупанты захватят Угледар (видео)

По словам Владислава Селезнева, враг разбирается в уязвимости Керченского моста, а значит, пытается максимально обезопасить логистические пути.

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Потеря Угледара создаст для украинских войск очень большую проблему. Об этом рассказал Военный эксперт, полковник ВСУ, представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".

По его словам, если ВС РФ захватят Угледар, украинская армия потеряет возможность влиять артиллерийскими средствами на ключевую логистическую магистраль врага, которая проходить через некоторые железнодорожные станции оккупированной части юга Украины. Также вдоль побережья Азовского моря коммуникация для россиян станет проще.

"Враг разбирается в уязвимости Керченского моста, а значит, пытается максимально обезопасить логистические пути: и автомобильные, и железнодорожные, следующие вдоль Азовского моря. И потеря нами контроля над Угледаром создаст для нас очень серьезную проблему", — сказал эксперт.

По словам Селезнева, пока речь не идет о Запорожском направлении, хотя там также может быть немалая военная угроза. Так, все сейчас наблюдают за тем, что происходит на Кураховском, Купянском направлениях, а также под Угледаром и в Курской области РФ.

Эксперт отметил, что на Запорожском направлении находится группировка войск РФ "Днепр" из 90 тысяч человек. Их возглавляет генерал Михаил Теплинский.

"Я бы не стал говорить о том, что, мол, они никогда не сдвинутся с места, потому что последние несколько месяцев они находятся в статическом положении. Потому что слишком велик риск того, что враг таким образом будет пытаться коренным образом изменить ситуацию именно на юге нашей страны", — добавил военный эксперт.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ находятся в "котле" под Кореневым. ВСУ удалось полностью окружить вражескую группировку, но периодически происходят успешные попытки ВС РФ прорваться к окруженным с БК и едой, рассказали в DeepState.

Также напомним, что боец ВСУ рассказал о боях под Угледаром. По его словам, ВС РФ взорвали ствол шахты в 115 метров и делают накат.