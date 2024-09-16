ВС РФ взорвали ствол шахты в 115 метров и делают накаты: боец ВСУ о ситуации под Угледаром

Россияне имеют сейчас небольшие успехи, но продвигаются на всех трех направлениях: Покровском, Кураховском и Угледарском.

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Российские оккупанты на Угледарском направлении имеют продвижение. Они штурмуют позиции Сил обороны волнами с использованием техники. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"П**ары продвигаются по территории шахты Южнодонбасская 3. Был взорван ствол шахты высотой 115 метров. По словам п**аров, заминирован ствол был нашими войсками, а взорвали они", — рассказал военный.

Он отметил, что российские оккупанты имели возможность использовать здание как сверхважную высоту для ведения боевых действий, но решили его взорвать и потеряли шанс.

Также "Алекс" добавил, что для всего Угледарского направления картина далеко не самая лучшая.

"Опять накаты на Угледарском направлении, 2 волны по 3 единицы техники каждая. Противник там имеет сейчас небольшие успехи, ведь продвижение исключительно на всех трех направлениях, Покровское, Кураховское и Угледарское, может обеспечить РФ выход на оперативное пространство. Поэтому стоит уделять внимание всем этим направлениям, оборона каждого из них важна, ведь они взаимосвязаны", — написал "Алекс".

Напомним, что 16 сентября сообщалось, что командование бросило 15-30 тыс. военных ВС РФ против нескольких бригад ВСУ, которые держат оборону в районе Невельского на Покровском направлении. Из-за этого под угрозой "котла" оказались украинские военные, которые держат оборону возле села Невельское.