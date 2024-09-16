ЗС РФ підірвали ствол шахти у 115 метрів і роблять накати: боєць ЗСУ про ситуацію під Вугледаром

Росіяни мають зараз невеликі успіхи, але просуваються на всіх трьох напрямках: Покровському, Курахівському та Вугледарському.

Related video

Російські окупанти на Вугледарському напрямку мають просування. Вони штурмують позиції Сил оборони хвилями з використанням техніки. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"П**ари просуваються по території шахти Південнодонбаська 3. Був підірваний ствол шахти заввишки 115 метрів. За словами п**арів, заміновано ствол було нашими військами, а підірвали вони", — розповів військовий.

Він зауважив, що російські окупанти мали можливість використовувати будівлю як надважливу висоту для ведення бойових дій, але вирішили її підірвати і втратили шанс.

Також "Алекс" додав, що для всього Вугледарського напрямку картина далеко не найкраща.

"Знову накати на Вугледарському напрямку, 2 хвилі по 3 одиниці техніки кожна. Противник там має зараз невеликі успіхи, адже просування виключно на всіх трьох напрямках, Покровський, Курахівський та Вугледарський, може забезпечити РФ вихід на оперативний простір. Тому варто приділяти увагу всім цим напрямкам, оборона кожного з них є важливою, адже вони взаємопов'язані", — написав "Алекс".

Нагадаємо, що 16 вересня повідомлялося, що командування кинуло 15-30 тис. військових ЗС РФ проти кількох бригад ЗСУ, які тримають оборону у районі Невельського на Покровському напрямку. Через це під загрозою "котла" опинились українські військові, які тримають оборону біля села Невельське.