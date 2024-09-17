ВС РФ массированно атаковали Украину: сотни тысяч людей остались без света, детали

В целом громко было в пяти областях Украины. В результате ночной атаки ВС РФ более 280 тысяч жителей Сумской области остались без электроснабжения.

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В ночь на 17 сентября 2024 года Россия в очередной раз атаковала территорию Украины. ВС РФ было выпущено 51 ударный БПЛА из Курска, Приморско-Ахарска (РФ) и мыса Чауда (Крым). Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате было сбито 34 ударных БПЛА, еще 12 локационно потеряны в нескольких регионах Украины, а 2 российских беспилотника вернулись в Россию. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Результаты атаки в Николаевской области

В области В ночь на 17 сентября сработала противовоздушная оборона, поделился председатель Николаевской ОГА Виталий Ким. Он добавил, что в области уничтожено семь БПЛА типа "Shahed 131/136".

Что происходило в Херсонской области

Там во время ночной атаки Силами противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожено 4 "Shahed-131/136". Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Проскудин.

Атака в Сумской области

В Сумской ОВА сообщили, что ночью вражескими "Шахедами" были атакованы объекты энергетической системы. Силами ПВО над территорией области было сбито 16 "Шахедов"

"Пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов. Объекты критической инфраструктуры — водоканалы, больницы и другие — подключены к системам резервного питания", — говорится в сообщении.

Сейчас аварийными бригадами поводятся восстановительные работы.

По данным "Сумыоблэнерго", по состоянию на 07:00 без света оставались более 280 тысяч жителей региона.

Отметим, что об атаке по городу Сумы было известно еще ночью. В частности, российские войска атаковали город дронами-камикадзе "Шахед".

"Сегодня ночью враг, используя БПЛА "Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы. Последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки", — говорилось в сообщении от 00:25.

Напомним, что 16 сентября враг атаковал территорию Украины 56 "Шахедами". Тогда ПВО сработало в девяти регионах.