"Дело времени": в ВСУ объяснили, почему армия РФ усилила обстрелы Сумской области (видео)

По словам представителя ОТУВ "Северск" Вадима Мысника, российские оккупационные войска прекратили обстреливать КАБами Харьковскую область. Он отметил, что ВС РФ имеют ограниченный ресурс.

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Обстрелы Сумской области российской армией связаны с успехами украинских сил в Курской области. Такое предположение высказал спикер оперативно-стратегической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире "Радио Свобода" во вторник, 17 сентября.

Однако он отметил, что эти атаки не прекращались бы, даже если бы не было такого прогресса Сил обороны. Он считает, что российские силы будут продолжать обстреливать Украину, используя все имеющиеся ресурсы.

"Это просто дело времени, когда они все это будут сбрасывать на нас. Или здесь, или в другом городе. Но они будут бить по Украине, все, что у них есть, весь арсенал применяя. Поэтому я вижу себе, как военный человек, то, что они видят наши успехи в Курской операции, и уже и рядом с ними, поэтому, наверное, есть определенный страх, что мы как-то будем действовать в других городах приграничья", — заявил Мысник.

По словам представителя ОТУВ, наблюдается уменьшение интенсивности минометных обстрелов на приграничье Сумщины, а также прекращение авиационных ударов КАБами по Харьковской области. Это связано с тем, что украинские силы успешно сдерживают врага, не позволяя ему проводить наступательные действия в регионе.

"Когда враг попытался вести наступательные действия на Харьковском направлении, обстрелы КАБами с Сумщины совсем прекратились. Буквально, они прекратились. Не было ни с вертолетов НАРами, ни КАБами с самолетов, ни одного не было. То есть они сконцентрировались именно на Харьковском направлении, что говорит, что у них тоже ресурс не безграничный", — отметил Мысник.

Напомним, 17 сентября в результате атаки ВС РФ без света осталось более 280 тысяч жителей Сумской области.

Фокус писал, что Россия усилила обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской области после начала Курской операции. Последние две недели Глухов, Свесу и Есмань российская армия круглосуточно бомбит КАБами.