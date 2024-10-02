РФ ударила авиацией по Сумщине: три громады полностью обесточены, — ОВА

Как отметили в Сумской ОВА, враг применил беспилотники типа "шахед". Удары были направлены на критическую инфраструктуру региона.

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В результате ночной атаки российских оккупационных войск на территории Сумской области обесточены три территориальные громады. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед", по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате атаки россиян обесточены три территориальные общины:

Шосткинскую;

Глуховскую;

Ямпольскую.

"Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий атаки россиян. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отметили в Сумской ОВА.

Напомним, 1 октября Сумской районный совет объявил принудительную эвакуацию детей из 90 населенных пунктов.

В этот же день российские оккупанты ударили по центру Херсона, в результате чего погибли семь гражданских лиц.