РФ ударила авиацией по Сумщине: три громады полностью обесточены, — ОВА
Как отметили в Сумской ОВА, враг применил беспилотники типа "шахед". Удары были направлены на критическую инфраструктуру региона.
В результате ночной атаки российских оккупационных войск на территории Сумской области обесточены три территориальные громады. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.
"Враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед", по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате атаки россиян обесточены три территориальные общины:
- Шосткинскую;
- Глуховскую;
- Ямпольскую.
"Аварийно-спасательные службы начали работу по ликвидации последствий атаки россиян. Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — отметили в Сумской ОВА.
Напомним, 1 октября Сумской районный совет объявил принудительную эвакуацию детей из 90 населенных пунктов.
В этот же день российские оккупанты ударили по центру Херсона, в результате чего погибли семь гражданских лиц.