ЗС РФ атакували ринок і зупинку у Херсоні: багато жертв (фото)

Внаслідок обстрілу несумісні із життям травми дістали троє жінок та четверо чоловіків. За даними слідства, ЗС РФ, ймовірно, атакували центр міста зі ствольної артилерії.

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У вівторок, 1 жовтня, російські окупанти вдарили по центру Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, війська РФ завдали ударів, ймовірно, зі ствольної артилерії по середмістю Херсона близько 09:00.

ЗС РФ атакували середмістя Херсона Фото: Національна поліція ЗС РФ атакували середмістя Херсона Фото: Національна поліція

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що під ударом опинилися торгові точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію. Він також оприлюднив кадри наслідків російської атаки. Фокус з етичних міркувань не публікує це відео.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян. Потерпілих доставили до медзакладу.

Пізніше у Херсонській МВА уточнили, що шестеро людей дістали поранення різних ступенів тяжкості.

Поліцейські та медики працюють на місці події.

ЗС РФ атакували середмістя Херсона Фото: Херсонська обласна прокуратура ЗС РФ атакували середмістя Херсона Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня ЗС РФ запустили 32 ударні БпЛА Shahed. Сили ППО збили 29 ворожих дронів у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській і Дніпропетровській областях.