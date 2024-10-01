ППО працювала в 7 регіонах: Повітряні сили вночі перехопили майже всі "Шахеди", деталі

У командуванні зазначили, що ударні БПЛА противник запускав із трьох напрямків, зокрема з окупованого Криму. 3 дрони локально втрачено, а решту 29 вдалося знищити.

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Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста України і в ніч на 1 жовтня запустили дрони-камікадзе іранського походження. Практично всі вдалося перехопити. Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, ЗС РФ запустили загалом 32 ударні БПЛА Shahed із Приморсько-Ахтарська, Курська, а також Чауди на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Практично всі повітряні об'єкти вдалося перехопити.

"У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ і РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській і Дніпропетровській областях", — йдеться в повідомленні.

Завдяки протидії засобів радіоелектронної боротьби ще три російські дрони локально втрачено. Попередньо обійшлося без наслідків.

ЗС РФ запустили по Україні десятки безпілотників Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака БПЛА 1 жовтня: зведення по регіонах

Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram написав, що з ночі противник не давав спокою захисникам неба. Загалом вдалося перехопити 5 ударних дронів у межах регіону. Обійшлося без постраждалих і руйнувань інфраструктури.

У Кіровоградській області, написав голова ОВА Андрій Райкович, також після нічних тривог обійшлося без постраждалих, за що він подякував Силам оборони.

Миколаївська область. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім писав, що в повітряному просторі регіону вдалося знищити 4 "шахеди". Подробиць про можливі руйнування або постраждалих не було.

ЗС РФ не обійшли стороною і Херсонську область. Олександр Прокудін, начальник ОВА, повідомив про те, що окупанти запустили дві ракети по Бериславському району регіону, що в результаті призвело до наслідків.

"Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітні заклади; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 40 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарську споруду, вантажівку гуманітарної допомоги та приватні автомобілі. Через російську агресію 17 осіб отримали поранення", — написав Олександр Прокудін.

Над Сумською областю, написали в обласній військовій адміністрації, знищили аж 5 ударних дронів противника.

Влада решти регіонів ніяк не прокоментувала нічний терор ЗС РФ на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 30 вересня повідомлялося, що РФ могла підготуватися до масштабних ударів по Україні зброєю, яку збирала до опалювального сезону. За словами експерта Павла Нарожного, серпень і вересень стали рекордними за кількістю БПЛА, які запустили росіяни по мирних містах. Їхня кількість може з похолоданням ще більше збільшитися.

У ніч на понеділок ЗС РФ запустили по Україні десятки "Шахедів" і кілька різних ракет. У Повітряних силах уточнили, що радіотехнічні війська вночі виявили і супроводили 76 ворожих повітряних цілей. Один із дронів полетів на територію Білорусі.