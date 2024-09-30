"Іскандер" і понад 70 "Шахедів": деталі нічного обстрілу України

Командування уточнює, що радіотехнічні війська вночі виявили та супроводили 76 ворожих повітряних цілей. Один із "Шахедів" полетів на територію Білорусі.

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Російські окупанти в ніч на 30 вересня атакували мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе іранського походження Shahed-136 і ракет різних типів. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, загалом над українським повітряним простором було зафіксовано 76 засобів повітряного нападу ЗС РФ. Серед них:

1 балістична ракета "Іскандер-М", запущена з тимчасово окупованого Кримського півострова;

1 керована авіаційна ракета Х-59/69, запущена із захопленої частини Запорізької області;

1 протирадіолокаційна ракета Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних дрони типу "Шахед", які ЗС РФ запустили з Курська, Єйська та Орла.

Більшу частину російських повітряних об'єктів вдалося перехопити.

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. Унаслідок протиповітряного бою перехоплено одну керовану авіаційну керовану ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях", — ідеться в повідомленні.

Один дрон полетів у напрямку Білорусі, а ще 3 локально загубилися в північних регіонах України завдяки роботі РЕБ. На момент публікації Повітряних сил тривала бойова робота, адже 1 дрон залишався в повітряному просторі країни.

Обстріл 30 вересня: зведення по регіонах

Київ і область. Ближче до першої години ночі в столиці розпочалася повітряна тривога, яка пов'язана із загрозою БПЛА для міста. Громадян закликали пройти в укриття. Уже через деякий час жителі могли чути роботу ППО.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що під час чергової повітряної атаки дрони заходили хвилями з різних напрямків, і повітряна тривога загалом тривала понад 5 годин.

"Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені (точну кількість і тип дронів оприлюднять Повітряні сили). Попередньо, у місті без руйнувань і постраждалих", — писав Сергій Попко.

Мер столиці Віталій Кличко вночі лише повідомляв про роботу ППО на Оболоні, а вже вранці поділився, що в цьому районі, поруч з одним із житлових будинків, було виявлено уламки БПЛА. На місце відправили необхідні служби.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко писав, що повітряна тривога тривала 7 годин і в результаті сили ППО інтенсивно відпрацювали, знищивши ворожі цілі.

"Постраждалі відсутні. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Уламки збитих цілей зафіксовано в 6 районах області. У п'яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загоряння трав'яного настилу та стерні", — написав Руслан Кравченко.

В одному з районів після падіння уламків сталася пожежа в приватному будинку, а в іншому — пошкоджено цвинтар. На місці продовжують працювати оперативні групи та ліквідовують наслідки атаки.

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович писав, що внаслідок нічної атаки на регіон обійшлося без наслідків, однак точної кількості перехоплених дронів не назвав.

У Сумській міській раді повідомили, що вночі вдалося перехопити вісім ворожих "шахедів". Чи призвело це до якихось руйнувань або постраждалих — інформації немає.

У Харківській області, як писав начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, унаслідок удару дрона загорілася лісова підстилка на площі 3 га.

У Дніпропетровській області вдалося знищити одну ракету та один безпілотник, писав голова ОВА Сергій Лисак. Уночі в Повітряних силах попереджали жителів регіону про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з півдня. Це стосувалося Кривого Рогу, який окупанти намагалися атакувати кілька разів за ніч. ЗМІ писали про вибухи в місті.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв, що сили і засоби ВПО знищили 3 безпілотники над регіоном. Інформації про наслідки не було.

Влада інших регіонів ніяк не прокоментувала нічний терор ЗС РФ на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня РФ обстріляла чотири області України. Під час нічної атаки російські військові застосували 22 ударні дрони типу "Шахед". У Повітряних силах повідомили про знищення 15 БПЛА і локаційну втрату ще п'яти.

27 вересня повідомлялося, що Білорусь може бути причетною до виробництва іранських дронів, які атакують Україну. Волонтерам-аналітикам вдалося отримати дані білоруської торгово-промислової палати і пов'язаних із нею юридичних осіб на 700 Гб.