Люди під завалами і троє загиблих: ЗС РФ завдали ударів КАБами по будинках Харкова, — ОВА

За словами начальника адміністрації Олега Синєгубова, в одну з багатоповерхівок було пряме влучання авіабомби. Розбір завалів триває.

Related video

Російські окупанти не припиняють атакувати мирні міста за допомогою різного озброєння і цього разу від дій противника постраждав Харків. Кілька людей загинули. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вибухів було кілька і дві керовані авіабомби вдарили по Салтівському району міста. Прильоти зафіксовано по житлових багатоповерхових будинках.

"Люди перебувають під завалами. В одну з багатоповерхівок — пряме влучання. Одна людина загинула. Щонайменше 15 дістали поранення", — написав Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив інформацію про ворожий терор в одному з найбільш населених районів міста. За його інформацією, удари припали на чотири адміністративні райони.

"Інформацію про постраждалих і руйнування збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста. Є попередня інформація про влучання КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах. За попередньою інформацією, яка потребує підтвердження, на жаль, є загиблі", — писав Ігор Терехов.

О 16:16 інформацію було оновлено. За всіма місцями прильоту виявили тіла трьох загиблих. Триває пошуково-рятувальна операція, а на місці удару працюють усі відповідні служби.

"У Київському районі в житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи в будинку склалися з восьмого по третій", — писав Ігор Терехов.

Омбудсмен Дмитро Лубінець також відреагував і опублікував перші кадри з місця трагедії. За його словами, кожен такий випадок — злочин, за який винних мають покарати.

ЗС РФ скинули авіабомби на житлові будинки в Харкові Фото: Дмитро Лубінець/Telegram ЗС РФ скинули авіабомби на житлові будинки в Харкові Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Більше інформації з боку влади на момент публікації матеріалу не прозвучало. У ДСНС також не коментували інцидент.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що росіяни керованими авіабомбами розтрощили кладовище в Харківській області. На оприлюднених поліцією фотографіях видно понівечені могили на кладовищі. Крім того, окупанти вдарили по території садового товариства неподалік від кладовища.