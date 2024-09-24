Люди под завалами и трое погибших: ВС РФ нанесли удары КАБами по жилым домам Харькова, — ОВА

По словам начальника администрации Олега Синегубова, в одну из многоэтажек было прямое попадание авиабомбы. Разбор завалов продолжается.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города при помощи различного вооружения и в этот раз от действий противника пострадал Харьков. Несколько человек погибли. Об этом заявил начальник областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывов было несколько и две управляемые авиабомбы ударили по Салтовскому району города. Прилеты зафиксированы по жилым многоэтажным домам.

"Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек — прямое попадание. Один человек погиб. По меньшей мере 15 получили ранения", — написал Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил информацию о вражеском терроре в одном из самых населенных районов города. По его информации, удары пришлись по четырем административным районам.

"Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города. Есть предварительная информация о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах. По предварительной информации, которая требует подтверждения, к сожалению, есть погибшие", — писал Игорь Терехов.

В 16:16 информация была обновлена. По всем местам прилета обнаружили тела трех погибших. Продолжается поисково-спасательная операция, а на месте удара работают все соответствующие службы.

"В Киевском районе в жилом доме шестеро пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий", — писал Игорь Терехов.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также отреагировал и опубликовал первые кадры с места трагедии. По его словам, каждый подобный случай — преступление, за который виновных должны наказать.

ВС РФ сбросили авиабомбы на жилые дома в Харькове Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram ВС РФ сбросили авиабомбы на жилые дома в Харькове Фото: Дмитрий Лубинец/Telegram

Больше информации со стороны властей на момент публикации материала не прозвучало. В ГСЧС также не комментировали инцидент.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что россияне управляемыми авиабомбами разбили кладбище в Харьковской области. На обнародованных полицией фотографиях видно изуродованные могилы на кладбище. Кроме того, оккупанты ударили по территории садового общества неподалеку от кладбища.