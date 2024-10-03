Дев'ять потерпілих, серед яких — 3-річна дівчинка: Росія вдарила КАБами по Харкову (відео)

За інформацією Олега Синєгубова, всі постраждалі — в середньому та легкому стані. Наразі ліквідація пожежі та пошуки людей тривають.

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У середу, під час повітряної тривоги, в Харкові пролунали вибухи. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"У місті пролунали вибухи! Харків під атакою ворожих КАБів. Будьте обережні! Можливі повторні пуски", — зазначив він.

Згодом Ігор Терехов додав, що попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам.

"Удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Щодо жертв — інформація збирається", — уточнив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив влучання керованої авіаційної бомби в один із житлових будинків Харкова між третім та четвертим поверхами.

Він додав, що горять щонайменше 10 автомобілів. Наразі в місті працюють екстрені служби, а рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають.

Наразі Олег Синєгубов зазначає, що відомо про дев'ятьох постраждалих. Всі вони — в середньому та легкому станах, додав очільник області.

Удар по Харкову: реакція президента України

На обстріл Харкова відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму Telegram-каналі він розмістив відео будинку, по якому поцілила Росія.

"Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба. Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу", — додав він.

Зазначимо, що Росія постійно обстрілює місто КАБами. Зокрема, окупанти обстріляли місто в ніч на 19 вересня. Тоді було зафіксовано три прильоти: один — в Індустріальному районі, інший приліт авіабомби припав біля депо в Салтівському районі міста, а третій — у передмісті.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову керованими авіаційними бомбами. Внаслідок цього було пошкоджено кілька приватних будинків у місті та гаражний кооператив.