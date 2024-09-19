Вдруге за ніч: окупанти вдарили по Харкову трьома авіабомбами, — мер

За словами Ігоря Терехова, один із прильотів зафіксовано між школою і дитсадком в Індустріальному районі. Другий приліт авіабомби припав біля депо в Салтівському районі міста, а третій — у передмісті.

Related video

У ніч на 19 вересня російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Про це в Telegram написав мер міста Ігор Терехов.

"Знову удар по місту. Цього разу попередньо трьома КАБами. Можливі повторні прильоти. Будьте обережні", — ідеться в повідомленні від 04:52 ранку.

Важливо

Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами: постраждали будинки, почалася пожежа

За його словами, ЗС РФ били трьома авіабомбами по місту.

"Один із прильотів між школою і дитсадком в Індустріальному районі. Інформації про постраждалих наразі немає. Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються", — зазначив мер.

Пізніше він повідомив, що другий приліт авіабомби припав біля депо в Салтівському районі міста.

"Як і в першому випадку, вибито вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває. Третій КАБ упав у передмісті", — написав Терехов.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що близько п'ятої години окупанти вдарили КАБом в Індустріальному районі. Влучення в землю між гімназією та дитячим садком. Пошкоджено вікна. Постраждалих немає.

"Ще одне влучення в Салтівському районі. Пошкоджено вікна в житлових будинках. На щастя, без постраждалих", — зазначив Синєгубов.

Зазначимо, що це була вже друга повітряна атака за ніч. Так, раніше росіяни вдарили по місту балістичними ракетами, про що повідомили в прокуратурі. Речник Дмитро Чубенко заявив, що російські окупанти знищили 2 приватні житлові будинки. Крім того, почалася пожежа, адже загорілася господарська споруда та лісиста місцевість — приблизно 1000 квадратних метрів.

Також Фокус писав, що РФ знищує Суми за 30 км від лінії боїв під Курськом. Жителі прикордонних регіонів Сумської області залишаються без світла, зв'язку і води після чергового удару ЗС РФ, розповіли на "Радіо Свобода". Ударів побільшало з серпня, коли почався прорив у Курську область.