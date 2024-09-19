Удар по Харкову: зафіксовано 3 влучання, у прокуратурі озвучили деталі (відео)

У прокуратурі заявили, що російські окупанти знищили 2 приватні житлові будинки. Згідно з попередніми даними, ворог використовував балістичне озброєння для удару.

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Приблизно о 00:00 ночі ЗС РФ вдарили по Харкову. У результаті в Шевченківському районі було виявлено три місця влучання. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, російські окупанти знищили 2 приватні житлові будинки. Крім того, почалася пожежа, адже загорілася господарська споруда та лісиста місцевість — приблизно 1000 квадратних метрів.

"На місці травмованих і загиблих людей немає", — констатував Чубенко.

Він зазначив, що, згідно з попередніми даними, ворог використовував балістичне озброєння для удару.

"За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України", — сказав він.

Удар по Харкову: що відомо

У ніч на 19 вересня російські війська атакували Харків ракетами. Про перші вибухи повідомив глава ОВА Олег Синєгубов у себе в Telegram ще о 23:53 вечора. Пізніше він заявив, що зафіксовано удари в Шевченківському районі Харкова на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила. Потім з'ясувалося, що на місці влучання виникла пожежа.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов запевнив, що за уточненими даними удари припали на лісосмугу Шевченківського району.

Також Фокус писав, що РФ знищує Суми за 30 км від лінії боїв під Курськом. Жителі прикордонних регіонів Сумської області залишаються без світла, зв'язку і води після чергового удару ЗС РФ, розповіли на "Радіо Свобода". Ударів побільшало з серпня, коли почався прорив у Курську область.