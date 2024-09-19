Удар по Харькову: зафиксировано 3 попадания, в прокуратуре озвучили детали (видео)

В прокуратуре заявили, что российские оккупанты уничтожили 2 частных жилых дома. Согласно предварительным данным, враг использовал баллистическое вооружение для удара.

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Примерно в 00:00 ночи ВС РФ ударили по Харькову. В результате в Шевченковском районе были обнаружены три места попадания. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, российские оккупанты уничтожили 2 частных жилых дома. Кроме того, начался пожар, ведь загорелось хозяйственное сооружение и лесистая местность — примерно 1000 квадратных метров.

"На месте травмированных и погибших людей нет", — констатировал Чубенко.

Он отметил, что, согласно предварительным данным, враг использовал баллистическое вооружение для удара.

"По факту этого военного преступления открыто криминальное производство по ч.1 ст. 438 Криминального кодекса Украины", — сказал он.

Удар по Харькову: что известно

В ночь на 19 сентября российские войска атаковали Харьков ракетами. О первых взрывах сообщил глава ОВА Олег Синегубов у себя в Telegram еще в 23:53 вечера. Позже он заявил, что зафиксированы удары в Шевченковском районе Харькова на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала. Затем выяснилось, что на месте попадания возник пожар.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов подтверил, что по уточненным данным удары пришлись по лесополосе Шевченковского района.

Также Фокус писал, что РФ уничтожает Сумы в 30 км от линии боев под Курском. Жители приграничных регионов Сумской области остаются без света, связи и воды после очередного удара ВС РФ, рассказали на "Радио Свобода". Ударов стало больше с августа, когда начался прорыв в Курскую область.