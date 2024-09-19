Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами: пострадали дома, начался пожар

По словам местных чиновников, удары пришлись по лесополосе Шевченковского района. Обследование мест ракетных ударов продолжается.

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В ночь на 19 сентября российские войска атаковали Харьков ракетами. О первых взрывах сообщил глава ОВА Олег Синегубов у себя в Telegram еще в 23:53 вечера.

Позже он заявил, что зафиксированы удары в Шевченковском районе Харькова на открытой территории. Информация о пострадавших не поступала. Затем выяснилось, что на месте попадания возник пожар.

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Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов подтверил, что по уточненным данным удары пришлись по лесополосе Шевченковского района.

"Тип ракет, которыми били по Харькову, устанавливается. На месте прилетов пожар. Пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов – выбитые стекла. Информация о пострадавших уточняется. Обследование мест ракетных ударов продолжается", — отметил он.

Также отметим, что Вооруженные силы Украины в 23:31 предупреждали о применении россиянами баллистического вооружения на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили авиабомбами по Харькову. Российские оккупанты ударили по месту, где ликвидировали пожар спасатели. По данным СМИ, двое из них потеряли конечности в собственный профессиональный праздник.

Также Фокус писал, что РФ уничтожает Сумы в 30 км от линии боев под Курском. Жители приграничных регионов Сумской области остаются без света, связи и воды после очередного удара ВС РФ, рассказали на "Радио Свобода". Ударов стало больше с августа, когда начался прорыв в Курскую область.