Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами: постраждали будинки, почалася пожежа

За словами місцевих чиновників, удари припали на лісосмугу Шевченківського району. Обстеження місць ракетних ударів триває.

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У ніч на 19 вересня російські війська атакували Харків ракетами. Про перші вибухи повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у себе в Telegram ще о 23:53 вечора.

Пізніше він заявив, що зафіксовано удари в Шевченківському районі Харкова на відкритій території. Інформація про постраждалих не надходила. Потім з'ясувалося, що на місці влучання виникла пожежа.

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Крім того, мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що за уточненими даними удари припали на лісосмугу Шевченківського району.

"Тип ракет, якими били по Харкову, встановлюється. На місці прильотів пожежа. Постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів — вибиті шибки. Інформація про постраждалих уточнюється. Обстеження місць ракетних ударів триває", — зазначив він.

Також зазначимо, що Збройні сили України о 23:31 попереджали про застосування росіянами балістичного озброєння на сході України.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вдарили авіабомбами по Харкову. Російські окупанти вдарили по місцю, де ліквідували пожежу рятувальники. За даними ЗМІ, двоє з них втратили кінцівки у власне професійне свято.

Також Фокус писав, що РФ знищує Суми за 30 км від лінії боїв під Курськом. Жителі прикордонних регіонів Сумської області залишаються без світла, зв'язку і води після чергового удару ЗС РФ, розповіли на "Радіо Свобода". Ударів побільшало з серпня, коли почався прорив у Курську область.