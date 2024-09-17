ЗС РФ вдарили авіабомбами по Харкову: "прилетіло" біля ТЦ, є постраждалі (фото)

Російські окупанти вдарили по місцю, де ліквідували пожежу рятувальники. За даними ЗМІ, двоє з них втратили кінцівки у власне професійне свято.

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ЗС РФ обстріляли Харків. Про це о 15:15 17 вересня повідомив міський голова Ігор Терехов, закликавши місцевих бути обережними.

Обстріл Харкова 17 вересня: що сталося

Згодом мер розповів, що відомо про два удари керованими авіабомбами по Київському району.

"Один з них прийшовся по відкритій території. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — зазначив він.

Пізніше Терехов уточнив, що постраждали щонайменше шестеро осіб, і четверо з них — рятувальники. Він додав, що усім пораненим надають медичну допомогу.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов розповів, що поранені рятувальники ліквідували пожежу неподалік місця влучання. З його слів, один КАБ вдарив по лісосмузі поблизу торгового центру.

Фото з місця пожежі Фото: "Думка" Фото з місця пожежі Фото: "Думка"

Згодом очільник ОВА уточнив, що окрім рятувальників постраждали двоє цивільних чоловіків віком 19 і 25 років. Вони перебувають у легкому та середньому стані.

Постраждали працівники ДСНС: деталі

У місцевому виданні "Думка" передали, що поблизу ТЦК "Караван" з 16 вересня горів сосновий бір, і саме цю пожежу гасили рятувальники в момент обстрілу.

Журналісти оприлюднили фото уламків авіабомб, які виявили на місті удару в Київському районі. Вони припустили, що окупанти атакували Харків бомбою ФАБ-500 з УМПК.

Фото виявлених у Харкові уламків Фото: "Думка" Фото виявлених у Харкові уламків Фото: "Думка"

За даними ЗМІ, щонайменше двоє постраждалих рятувальників "отримали дуже складні травми". Водночас директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у коментарі "Суспільному" розповів, що у двох поранених є травматичні ампутації.

Керівник АЗС, розташованої неподалік місця "прильоту", Валерій розповів "Суспільному", що на момент удару рятувальники вже майже загасили вогонь.

"В одного кисть, а в іншого майже вся рука була відірвана. Ми їх занесли в підвал, викликали швидку допомогу, самі надали першу допомогу, у рятувальників були аптечки, бинти, бандаж. Допомагали всі працівники ДСНС. Ми просто допомогли перенести рятувальників, дали води, допомогли, як могли", — згадав харків’янин.

Він зазначив, що під час обстрілу на заправці була жінка з дитиною. Їм допомогли спуститись у підвал.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що троє харківських рятувальників — у важкому стані.

Трагічний символізм події полягає у тому, що 17 вересня відзначають День рятівника. У працівників ДСНС — професійне свято.

Нагадаємо, 15 вересня ЗС РФ вдарили КАБом по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок удару загинула жінка похилого віку та отримали поранення 43 людини.

Один з мешканців будинку, в який влучила авіабомба, відмовлявся евакуюватись без собаки. Харків’янин спочатку прив’язав хвостату улюбленицю, і вже потім вибрався з задимленої квартири сам.