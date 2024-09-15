У Харкові з-під завалів дістали тіло жінки: рятувальники ліквідували пожежу у 12-поверхівці (фото)

43 людини дістали поранення, з них 4 дітей. Загалом у місті пошкоджено 7 багатоквартирних будинків і 20 автомобілів. Наразі аварійно-рятувальні роботи тимчасово призупинили.

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У неділю, 15 вересня, внаслідок російського удару по місту Харків загинула жінка похилого віку. Її тіло дістали деблокували на дев'ятому поверсі житлового будинку. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"З-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку. Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених", — написав Терехов.

За даними прокуратури, серед поранених четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 та 13 років та 4-річна дівчинка.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що ідентифікація загиблої наразі неможлива, адже тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза.

Водночас правоохоронці припускають, що це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок.

О 19:01 рятувальники ДСНС локалізували пожежу на площі 600 квадратних метрів. О 22:00 вогонь ліквідували повністю. Аварійно-рятувальні роботи тимчасово призупинили. За попередньою інформацією людей під завалами немає.

"Станом на 21:30 1 людина загинула, ще 43 постраждало, з них 4 дітей. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 20 автомобілів", — повідомили в ДСНС.

За попередніми даними, Росія завдала удару по Харкову з літака СУ-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області РФ.

Нагадаємо, Головне управління ДСНС у Харківській області оприлюднило відео евакуації з 12 поверху будинку, куди влучила російська керована авіабомба, чоловіка і собаки.

14 вересня у Харкові внаслідок удару ЗС РФ постраждав гаражний кооператив.