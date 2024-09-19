Второй раз за ночь: оккупанты ударили по Харькову тремя авиабомбами, — мэр

По словам Игоря Терехова, один из прилетов зафиксирован между школой и детсадом в Индустриальном районе. Второй прилет авиабомбы пришелся у депо в Салтовском районе города, а третий — в пригороде.

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В ночь на 19 сентября российские войска ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Об этом в Telegram написал мэр города Игорь Терехов.

"Снова удар по городу. На этот раз предварительно тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны", — сказано в сообщении от 04:52 утра.

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Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами: пострадали дома, начался пожар

По его словам, ВС РФ били тремя авиабомбами по городу.

"Один из прилетов между школой и детсадом в Индустриальном районе. Информации о пострадавших на данный момент нет. Другие места попадания вражеских КАБов уточняются", — отметил мэр.

Позже он сообщил, что второй прилет авиабомбы пришелся у депо в Салтовском районе города.

"Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается. Третий КАБ упал в пригороде", — написал Терехов.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что около пяти часов оккупанты ударили КАБом в Индустриальном районе. Попадание в землю между гимназией и детским садом. Повреждены окна. Пострадавших нет.

"Еще одно попадание в Салтовском районе. Повреждены окна в жилых домах. К счастью, без пострадавших", — отметил Синегубов.

Отметим, что это была уже вторая воздушная атака за ночь. Так, ранее россияне ударили по городу баллистическими ракетами, о чем сообщили в прокуратуре. Спикер Дмитрий Чубенко заявил, что российские оккупанты уничтожили 2 частных жилых дома. Кроме того, начался пожар, ведь загорелось хозяйственное сооружение и лесистая местность — примерно 1000 квадратных метров.

Также Фокус писал, что РФ уничтожает Сумы в 30 км от линии боев под Курском. Жители приграничных регионов Сумской области остаются без света, связи и воды после очередного удара ВС РФ, рассказали на "Радио Свобода". Ударов стало больше с августа, когда начался прорыв в Курскую область.