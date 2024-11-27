ЗСУ підмінюють координати у "шахедах" та шлють до Білорусі: оглядач пояснив, як це можливо

Бійці протиповітряної оборони України можуть перехоплювати управління дронами на себе, вважає Олександр Коваленко. Також можливе перерізання каналу з оператором та відправка дрону іншого польотного завдання.

У ніч на 26 листопада Росія випустила по Україні рекордну кількість "шахедів" і тоді зі 188 ударних БПЛА 95 дронів було втрачено через активну роботу засобів РЕБ. Загалом з 24 по 26 листопада кордон з Білоруссю перетнули 43 безпілотники, розраховували журналісти Le Monde.

Посилаючись на джерела, видання пише, що це результат "спуфінгу", тобто перехоплення та підміни супутникових координат.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у коментарі Telegram-каналу "Труха" зауважив, що дане припущення цілком можливе.

За його словами, існує декілька варіантів роботи засобів радіоелектронної боротьби, наприклад придушення каналу, по якому дрон отримує польотні завдання. Скажімо, прямо під час польоту дрон може отримувати від оператора нові координати, і БПЛА переналаштовується на новий маршрут, що є покроковою зміною траєкторії польоту.

Також на "шахеди" встановлюють "Старлінки" та камери, які дозволяють в реальному часі проводити керування польотом. І залежно від того, що це, власне, за управління, й відбувається процес "придушення" дрону, пояснив Олександр Коваленко.

"Або це перехоплення управління на себе, або це відправка відповідного польотного завдання після перерізання самого каналу з оператором. Тобто оператор повністю втрачає контроль над "шахедом", — зазначив оглядач.

Утім, найбільш вірогідним є інший варіант, припустив Олександр Коваленко. Можливо, не виключає експерт, що у загальному завданні у випадку втрати контролю оператора, у БПЛА закладено повернення на базу чи якусь "умовно-безпечну" зону, у північному напрямку, тобто де й знаходиться Білорусь.

Нагадаємо, 3 жовтня три ударні безпілотники типу Shahed перетнули кордон Білорусі. У той час у небі був зафіксований вертоліт, на борту якого перебував Олександр Лукашенко.

27 вересня міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Білорусь може бути причетна до виробництва іранських дронів, які атакують Україну.