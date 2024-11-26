Відкрили вогонь по літаку: у Башкирії переплутали "Кукурудзник" з українським дроном (відео)

За даними російських медіа, у Салаваті довелося оголосити повітряну тривогу, адже невідомий об'єкт залетів у заборонену зону. Деякі повідомляли про роботу ППО.

У республіці Башкортостан, відкрили вогонь по невідомому об'єкту в небі, який сприйняли за український безпілотник. Пізніше виявилося, що це звичайний літак. Про це 26 листопада повідомляє російське медіа Astra.

Стався інцидент у місті Салават і літак "Кукурудзник" АН-2 залетів у заборонену зону, однак у темряві не було зрозуміло, що це за повітряний об'єкт у небі. Його сприйняли за безпілотник, який нібито прилетів з України.

У місті було ввімкнено сирену повітряної тривоги, охорона НПЗ "Газпрому" відкрила по літаку вогонь", — ідеться в повідомленні.

Що з ним у результаті сталося — інформації немає, проте в мережі опублікували також ролик, на якому можна побачити момент польоту АН-2.

У російському медіа Baza також писали про те, що Салават атакують БПЛА і що в місті працює протиповітряна оборона, проте пізніше в Держкомітеті з НС повідомили, що загроза атаки безпілотників відсутня.

"Ймовірно, місцеві жителі прийняли за дрон літак, що пролітав повз", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 травня у виданні Forbes припустили, що по підприємству "Газпром нафтохім Салават" вдарив БПЛА на основі спортивного літака типу "Аеропакт" А-22 або Sky Ranger Nynja, оснащений додатковими паливними баками для збільшення дальності.

26 листопада в Міноборони РФ підтвердили удар американськими ракетами ATACMS по С-400 у Курській області. За даними російського оборонного відомства, кілька ракет досягли своїх цілей за останні 3 дні, проте більшість нібито вдалося перехопити. У Міноборони також додали, що готується відповідна реакція.