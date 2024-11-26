Открыли огонь по самолету: в Башкирии перепутали "Кукурузник" с украинским дроном (видео)

По данным российских медиа, в Салавате пришлось объявить воздушную тревогу, ведь неизвестный объект залетел в запретную зону. Некоторые сообщали о работе ПВО.

В республике Башкортостан, открыли огонь по неизвестному объекту в небе, который восприняли за украинский беспилотник. Позже оказалось, что это обычный самолет. Об этом 26 ноября сообщает российское медиа Astra.

Произошел инцидент в городе Салават и самолет "Кукурузник" АН-2 залетел в запретную зону, однако в темноте не было понятно, что это за воздушный объект в небе. Его восприняли за беспилотник, который якобы прилетел из Украины.

В городе была включена сирена воздушной тревоги, охрана НПЗ "Газпрома" открыла по самолету огонь", — говорится в сообщении.

Что с ним в результате произошло — информации нет, однако в сети опубликовали также ролик, на котором можно увидеть момент полета АН-2.

В российском медиа Baza также писали о том, что Салават атакуют БПЛА и в городе работает противовоздушная оборона, однако позже в Госкомитете по ЧС сообщили, что угроза атаки беспилотников отсутствует.

"Вероятно, местные жители приняли за дрон пролетавший самолет", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая в издании Forbes предположили, что по предприятию "Газпром нефтехим Салават" ударил БПЛА на основе спортивного самолета типа "Аэропакт" А-22 или Sky Ranger Nynja, оснащенный дополнительными топливными баками для увеличения дальности.

26 ноября в Минобороны РФ подтвердили удар американскими ракетами ATACMS по С-400 в Курской области. По данным российского оборонного ведомства, несколько ракет достигли своих целей за последние 3 дня, однако большинство якобы удалось перехватить. В Минобороны также добавили, что готовится ответная реакция.