Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по С-400 у Курській області: деталі

За даними російського Міноборони, кілька ракет досягли своїх цілей за останні 3 дні, проте більшість нібито вдалося перехопити. У відомстві додали, що готується відповідна реакція.

Українські захисники тепер мають можливість не тільки атакувати позиції ЗС РФ на фронті, а й ворожі військові об'єкти в тилу. Кілька ударів уже підтвердили в Міністерстві оборони Росії.

За даними оборонного відомства, за останні три дні Сили оборони завдали два удари далекобійною західною зброєю по об'єктах у Курській області. Перший стався 23 листопада, коли за допомогою нібито ATACMS американського виробництва було атаковано позицію зенітного ракетного дивізіону С-400 у населеному пункті Лотаревка.

У РФ підтвердили ураження РЛС у Курській області Фото: Мiноборони РФ У РФ підтвердили ураження РЛС у Курській області Фото: Мiноборони РФ

"Під час протиракетного бою бойовим розрахунком ЗРПК "Панцир", який здійснював прикриття цього дивізіону, три ракети "ATACMS" було знищено, а дві — досягли мети. Унаслідок удару пошкоджено РЛС. Серед особового складу є постраждалі", — стверджують у Міністерстві оборони Росії.

Другого удару, як повідомили у ворожому оборонному відомстві, було завдано вже 8 ракетами ATACMS по аеродрому Курськ-Східний (н.п. Халіно). Сім ракет нібито вдалося перехопити ЗРС С-400 і ЗРПК "Панцир", а ось одна — досягла мети, визнають росіяни.

"Унаслідок падіння осколків ракет двоє військовослужбовців дістали легкі поранення, незначно пошкоджено об'єкти інфраструктури. Під час обстеження місць, які зазнали атак, достовірно підтверджено, що ЗСУ завдавали ударів оперативно-тактичними ракетами "ATACMS" американського виробництва", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони РФ додатково повідомили про підготовку дій у відповідь і опублікували фотографії з місць, які були атаковані американським озброєнням. Там видно осколки озброєння, яке, за твердженням росіян, є ракетами ATACMS.

У РФ підтвердили удар України по аеродрому в Курській області Фото: Мiноборони РФ У РФ підтвердили удар України по аеродрому в Курській області Фото: Мiноборони РФ

Примітно, що в Генштабі ЗСУ ще 24 листопада підтвердили удар по С-400 росіян у Курській області і він був успішним.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що експерт висловився про наслідки атаки на аеродром "Халіно" в Курській області. Цей об'єкт один із найближчих до українського кордону, зазначив оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков. ЗС РФ його використовують для ударів по території України і там розміщувалися винищувачі Су-30 СМ.

25 листопада було опубліковано кадри удару ATACMS по ЗРК С-400 у Курській області. За словами військового аналітика Ігаля Левіна, системи ППО, як правило, виносяться для створення робочого вікна. Тому цього тижня варто очікувати продовження подібної роботи.

19 листопада у США підтвердили перше використання ЗСУ ATACMS по арсеналу в РФ. 6 ракет із 8 долетіли куди треба і уразили ворожі об'єкти.