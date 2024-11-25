Ракети з касетною частиною: опубліковано кадри удару ATACMS по ЗРК С-400 у Курській області (відео)

За словами військового аналітика Ігаля Левіна, системи ППО, як правило, виносяться для створення робочого вікна. Тому цього тижня варто очікувати продовження подібної роботи.

OSINT-аналітики показали кадри ударів ATACMS по ЗРК С-400 у Курській області. Атака проводилася п'ятьма ракетами, дві з яких влучили по самих позиціях С-400. Про це повідомляє "КіберБорошно".

Зазначається, що ударів завдавали ракетами з касетною частиною.

Військовий аналітик Ігаль Левін припускає, що цього тижня можна буде побачити продовження подібної роботи, оскільки "зазвичай системи ППО виносять для створення робочого вікна, тож підозрюю, що цього тижня ми побачимо продовження всієї цієї вистави".

Ураження С-400 у Курській області

Удар по С-400 у Курській області

Підрозділи українських військ уразили радіолокаційну станцію ЗРК "С-400" у Курській області. Це сталося в ніч на 24 листопада. Удар завдавався по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490, який вів бойову роботу в режимі "земля-земля" — вражав наземні нерухомі цілі.

За даними Генштабу ЗСУ, зазвичай від таких обстрілів страждають цивільні об'єкти і мирні жителі населених пунктів у прифронтових регіонах України.

Нагадаємо, що 25 листопада аналітики пояснили, чому атаки дронами "Ланцет" скоротилися майже на 60%.

Також повідомлялося, що в ніч на 25 листопада ракети ATACMS "приземлилися" на аеродромі "Курськ-Східний" і Халіно.