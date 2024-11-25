ЗС РФ скоротили атаки "Ланцетами" майже на 60%: OSINT-аналітики назвали причину

За словами аналітиків, на інтенсивність застосування росіянами "Ланцетів" вплинули українські FPV-дрони, які збивають розвідувальні БПЛА.

Після появи у Сил оборони України FPV-дронів для перехоплення російських розвідувальних безпілотників, атаки російських баражуючих боєприпасів "Ланцет" істотно скоротилися. Про це повідомила OSINT-спільнота "Око Гора" в Telegram.

У публікації наводиться інфографіка, згідно з якою, з червня кількість "Ланцетів", використовуваних росіянами для атак на ЗСУ, зменшилася практично на 60%:

06.24 — 180 одиниць;

07.24 — 170 одиниць;

08.24 — 180 одиниць;

09.24 — 81 одиниць;

10.24 — 100 одиниць;

11.24 — 61 одиниця.

ЗС РФ стали рідше використовувати дрони "Ланцет" Фото: Око Гора/Telegram

Як зазначають в OSINT-спільноті, причина насамперед полягає в тому, що ЗСУ почали вражати російські розвідувальні БПЛА за допомогою FPV-перехоплювачів. Зокрема, йдеться про БПЛА типу Zala, які працюють у зв'язці з "Ланцетами".

"Тут насамперед стало трохи легше артилеристам, приблизно 50% усіх Ланцетів прилітає якраз-таки по них", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, у липні російська компанія Zala повідомила, що її боєприпаси "Ланцет", що баражують, із початку повномасштабного вторгнення вразили 2 000 об'єктів. Згідно з підрахунками координатора групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, це означає, що менш ніж п'ята частина всіх "Ланцетів", які запускає ворог, влучають у ціль.

Також повідомлялося, що російська компанія "Рособоронекспорт", що входить у державну корпорацію "Ростех", презентувала комплекс "Ланцет-Е", який містить три дрони і може вражати всі види броньованої техніки та укріплень.