ВС РФ сократили атаки "Ланцетами" почти на 60%: OSINT-аналитики назвали причину
По словам аналитиков, на интенсивность применения россиянами "Ланцетов" повлияли украинские FPV-дроны, которые сбивают разведывательные БПЛА.
После появления у Сил обороны Украины FPV-дронов для перехвата российских разведывательных беспилотников, атаки российских баражирующих боеприпасов "Ланцет" существенно сократились. Об этом сообщило OSINT-сообщества "Око Гора" в Telegram.
В публикации приводится инфографика, согласно которой, с июня количество "Ланцетов", используемых россиянами для атак на ВСУ, уменьшилось практически на 60%:
- 06.24 — 180 единиц;
- 07.24 — 170 единиц;
- 08.24 — 180 единиц;
- 09.24 — 81 единиц;
- 10.24 — 100 единиц;
- 11.24 — 61 единиц.
Как отмечают в OSINT-сообществе, причина, в первую очередь, кроется в том, что ВСУ начали поражать российские разведывательные БПЛА с помощью FPV-перехватчиков. В частности, речь идет о БПЛА типа Zala, которые работают в связке с "Ланцетами".
"Тут в первую очередь стало чуток легче артиллеристам, около 50% всех Ланцетов прилетает как раз-таки по ним", — подчеркнули аналитики.
Напомним, в июле российская компания Zala сообщила, что ее барражирующие боеприпасы "Ланцет" с начала полномасштабного вторжения поразили 2 000 объектов. Согласно подсчетам координатора группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это значит, что менее пятой части всех запускаемых врагом "Ланцетов" попадают в цель.
Также сообщалось, что российская компания "Рособоронэкспорт", входящая в государственную корпорацию "Ростех" представила комплекс "Ланцет-Э", который включает три дрона и может поражать все виды бронированной техники и укреплений.