ВС РФ сократили атаки "Ланцетами" почти на 60%: OSINT-аналитики назвали причину

По словам аналитиков, на интенсивность применения россиянами "Ланцетов" повлияли украинские FPV-дроны, которые сбивают разведывательные БПЛА.

После появления у Сил обороны Украины FPV-дронов для перехвата российских разведывательных беспилотников, атаки российских баражирующих боеприпасов "Ланцет" существенно сократились. Об этом сообщило OSINT-сообщества "Око Гора" в Telegram.

В публикации приводится инфографика, согласно которой, с июня количество "Ланцетов", используемых россиянами для атак на ВСУ, уменьшилось практически на 60%:

06.24 — 180 единиц;

07.24 — 170 единиц;

08.24 — 180 единиц;

09.24 — 81 единиц;

10.24 — 100 единиц;

11.24 — 61 единиц.

ВС РФ стали реже использовать дроны "Ланцет" Фото: Око Гора/Telegram

Как отмечают в OSINT-сообществе, причина, в первую очередь, кроется в том, что ВСУ начали поражать российские разведывательные БПЛА с помощью FPV-перехватчиков. В частности, речь идет о БПЛА типа Zala, которые работают в связке с "Ланцетами".

"Тут в первую очередь стало чуток легче артиллеристам, около 50% всех Ланцетов прилетает как раз-таки по ним", — подчеркнули аналитики.

Напомним, в июле российская компания Zala сообщила, что ее барражирующие боеприпасы "Ланцет" с начала полномасштабного вторжения поразили 2 000 объектов. Согласно подсчетам координатора группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, это значит, что менее пятой части всех запускаемых врагом "Ланцетов" попадают в цель.

Также сообщалось, что российская компания "Рособоронэкспорт", входящая в государственную корпорацию "Ростех" представила комплекс "Ланцет-Э", который включает три дрона и может поражать все виды бронированной техники и укреплений.