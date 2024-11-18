РФ намерена локализовать производство FPV-дронов: кому интересны "Орлан" и "Ланцет"

По словам директора "Рособоронэкспорта", экспортный потенциал беспилотников оценивается "более чем в тысячу комплектов в год".

На аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев заявил о возможностях организации производства российских разведывательных беспилотников серии "Орлан" на территории зарубежных стран-партнеров. Об сообщило агентство ТАСС.

Михеев отметил, что компания активно обсуждает с иностранными предприятиями возможность организации производства мощностей для выпуска дронов "Орлан-10Е" и "Орлан-30" в рамках технологического сотрудничества. По его словам, эти беспилотные комплексы пользуются высоким спросом благодаря своей эффективности, доказанной в боевых условиях.

Так же обстоят дела и с беспилотниками "Ланцет", который оккупанты широко применяют на поле боя. Их экспортный потенциал, утверждает Михеев, оценивается "более чем в тысячу комплектов в год".

"Рособоронэкспорт" активно ведет переговоры с зарубежными компаниями об организации производства этих БПЛА в рамках технологического сотрудничества на территории партнеров", — сказал российский чиновник.

Он добавил, что эти аппараты решают задачи воздушной разведки в тактической глубине с применением широкого спектра технических средств, а "Орлан-30" также применяется для указания целей высокоточным управляемым боеприпасам.

Комментируя его слова обозреватели Defense Express отметили, что вероятно речь идет о странах стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и ОДКБ, которые якобы проявили интерес к российским БПЛА.

"Россияне по понятным причинам продвигают свои "Орланы" и "Ланцеты" как образцы вооружения, используемые на поле боя, и предлагают покупателям фактически локализацию производства этих беспилотных летательных аппаратов", — подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что в Украине оценивают годовой потенциал производства российских БПЛА на уровне 3 миллионов. В связи с этим Фокус выяснял, что кроется за "военной игрой в цифры".