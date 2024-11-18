РФ має намір локалізувати виробництво FPV-дронів: кому цікаві "Орлан" і "Ланцет"

За словами директора "Рособоронекспорту", експортний потенціал безпілотників оцінюють "більш ніж у тисячу комплектів на рік".

На аерокосмічному салоні Airshow China 2024 генеральний директор компанії "Рособоронекспорт" Олександр Міхєєв заявив про можливості організації виробництва російських розвідувальних безпілотників серії "Орлан" на території закордонних країн-партнерів. Про це повідомило агентство ТАСС.

Міхєєв зазначив, що компанія активно обговорює з іноземними підприємствами можливість організації виробництва потужностей для випуску дронів "Орлан-10Е" і "Орлан-30" у межах технологічного співробітництва. За його словами, ці безпілотні комплекси мають високий попит завдяки своїй ефективності, доведеній у бойових умовах.

Так само йдуть справи і з безпілотниками "Ланцет", який окупанти широко застосовують на полі бою. Їхній експортний потенціал, стверджує Міхєєв, оцінюється "більш ніж у тисячу комплектів на рік".

"Рособоронекспорт" активно веде переговори із закордонними компаніями про організацію виробництва цих БПЛА в межах технологічного співробітництва на території партнерів", — сказав російський чиновник.

Він додав, що ці апарати вирішують завдання повітряної розвідки в тактичній глибині із застосуванням широкого спектра технічних засобів, а "Орлан-30" також застосовують для вказівки цілей високоточним керованим боєприпасам.

Коментуючи його слова, оглядачі Defense Express зазначили, що, ймовірно, йдеться про країни країн Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Африки, Латинської Америки та ОДКБ, які нібито виявили інтерес до російських БПЛА.

"Росіяни зі зрозумілих причин просувають свої "Орлани" і "Ланцети" як зразки озброєння, що використовуються на полі бою, і пропонують покупцям фактично локалізацію виробництва цих безпілотних літальних апаратів", — наголосили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що в Україні оцінюють річний потенціал виробництва російських БПЛА на рівні 3 мільйонів. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, що криється за "військовою грою в цифри".