"Герані", ZALA і "Ланцети". РФ хоче в 10 разів збільшити виробництво БпЛА, чим відповість Україна

Росія збирається передати армії до 1,4 мільйона безпілотників у поточному році. В Україні оцінюють річний потенціал виробництва БпЛА на рівні 3 мільйонів. Фокус дізнався, що криється за "військовою грою в цифри".

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Росія якісно нарощує виробництво дронів для війни в Україні. Президент РФ Володимир Путін після візиту до "Спеціального технологічного центру" заявив про нові потреби на 2024 рік: потрібно виготовити до 1,4 млн безпілотників, удесятеро більше, ніж армія отримала 2023 року.

"У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази, а якщо сказати точніше — практично в 10 разів", — оголосив завдання російський лідер.

Лінійка безпілотників у Росії також розширюється. Вироблятимуть і безекіпажні катери, такі дрони вже давно освоїли Сили оборони України. Підвищаться і тактико-технічні характеристики завдяки штучному інтелекту. Основну частину БПЛА передадуть окупаційним угрупованням в Україні.

Проектування, випробування і серійний випуск дронів проведуть в особливих науково-виробничих центрах. До 2030 року в різних регіонах Росії хочуть створити 48 таких майданчиків, розповів Путін.

Відомо, що окупанти запускають по Україні іранські дрони "Шахед", перейменовані на "Герань". Частину з них виробляють на території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані. Forbes підраховував, що на місяць РФ виготовляє понад 500 апаратів "Шахед-136". У 2023 році почалося складання нових ударних БПЛА великої дальності "Гарпія-А1" із китайських двигунів і деталей.

Голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попереджає: ЗС РФ готуються вийти на цілодобовий режим ударів по Україні. Постійні заліти "Шахедів" стали вже елементом розвідки. Збільшення обсягів виробництва ударних БПЛА спричинить тривалі повітряні тривоги в українських регіонах.

"У цю гру можна грати удвох. На відміну від нас, російська ППО має точковий характер і не здатна повноцінно прикрити Росію від БПЛА. Збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ, за прикладом Торопця", — повідомив чиновник.

Аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські нерегулярні військові частини можуть випробовувати нещодавно розроблені безпілотники, завдаючи ударів по мирних жителях України. Так вони прискорюють період випробувань.

Три мільйони до одного: що протиставить Україна?

Українська влада оцінювала потенціал виробництва БПЛА на рівні від 2 до 3 млн безпілотників за рік. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, понад 200 українських компаній виробляють широкий спектр безпілотних літальних апаратів. На полі бою діють понад 90% вироблених в Україні апаратів.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр стверджувала, що українські підприємства в змозі випускати понад три мільйони дронів на рік, але все залежить від грошових вливань у галузь.

Російська та українська влада, ймовірно, мала на увазі під озвученими цифрами всі типи апаратів: ударні, FPV, розвідувальні та інші, зазначає в діалозі з Фокусом військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

За словами експерта, не варто забувати про банальну брехню і завищення показників усередині системи, які присутні як у Росії, так і в Україні.

"Кожна ланка прикрашає військові показники. У результаті на верх доходять далекі від реальності цифри. Але навіть якщо Росія дійсно виробить 900 тисяч дронів і поставить їх військам, це дуже серйозно. Хоча є багато питань до їхньої якості", — пояснює аналітик.

До теперішнього моменту рекорд нальотів "Шахедів 131/136" був помічений у серпні 2024 року на рівні 789 штук. "Мопеди" не атакували Україну тільки чотири календарні дні з 31, заявляли в Повітряних силах ЗСУ. До серпня показник не перевищував 400-500 ударних дронів.

За два тижні вересня 2024 року, за спостереженнями експертів, ЗС РФ показали вкрай високу інтенсивність застосування "Шахедів-131/136", що може спричинити новий рекорд. У дні, що залишилися до 30 вересня, може бути кардинальна відмінність у частоті запуску цих засобів ураження.

Однак кількість вироблених БПЛА не завжди корелює з їхньою якістю. Російські мілітарі-блогери часто скаржаться на низьку якість безпілотників державного виробництва і хвалять приватних виробників за ефективні вироби, вказували експерти ISW.

Асортиментна лінійка безпілотників в Україні, за оцінками Івана Ступака, далеко не маленька. БПЛА зі штучним інтелектом також присутні. Іноді Україна йде на випередження: нещодавно ЗСУ продемонстрували роботу "дрона-дракона", що випалює позиції військ РФ на Покровському напрямку. Новітній FPV-дрон скинув на голови окупантів запальну суміш терміт.

"Тепер і в Росії з'явиться схожий пристрій. Перемагає тут той, хто не на словах, а на ділі вкладається в сучасні технології та відкритий до нового", — зауважує він

Однак говорити про "війну дронів" в Україні ще рано. Посадки й окопи все одно штурмуються людьми, підсумував Ступак.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти 40 юридичних і 6 фізичних осіб Ірану за передачу Росії балістичних ракет Fateh-360. До списку увійшли компанії, пов'язані з виробництвом і постачанням дронів "Шахед" і авіакомпанія IRAN AIR.

Сили оборони України у квітні 2024 року вдало атакували об'єкти економічної зони "Алабуга", де виробляють "Шахеди". На цих потужностях планувалося випускати до 6 000 дронів-камікадзе за рік.