Україна здатна на рік виробляти понад 3 млн дронів, але не може їх купити — Мінстратегпром
За словами заступниці міністра Ганни Гвоздяр, у держави є необхідні потужності, однак вона може покрити лише частину потреб. Усе інше можуть закривати міжнародні партнери.
Україна має потенціал на виробництво понад трьох мільйонів дронів на рік, однак ключова проблема полягає у фінансуванні. Про це заявила заступниця міністра зі стратегічних галузей та промисловості України Ганна Гвоздяр у коментарі "Суспільному".
За її словами, йдеться про безпілотники різних типів і потужностей для цього в країни предостатньо. Загалом за рік йдеться про кількість у кілька мільйонів БПЛА. Також у цьому допомагає співпраця з іноземними партнерами. Але є нюанс у вигляді грошей.
"У нас досить великі виробничі спроможності, ми можемо виробити на сьогодні понад 3 мільйони дронів різних типів. Для цього нам потрібне фінансування", — заявила Ганна Гвоздяр.
У Мінстратегпромі зазначили, що держава може покрити лише частину потреб, а все інше закривають партнери з інших країн, які підтримують Київ. Зокрема йдеться про Канаду, яка погодилася заплатити за частину БПЛА українського виробництва, що використовуватимуться ЗСУ на фронті.
Ведуться переговори і з іншими країнами з цього питання, зокрема й Великою Британією. У відомстві опрацьовують лінійку дронів із боєприпасами, які потрібні Силам оборони.
"Ми достатньо розвинули за рахунок як державних, так і приватних потужностей щодо виробів різного виду для дронів. Понад мільйон дронів — зрозуміло, що під них потрібно понад мільйон боєприпасів", — підсумувала Ганна Гвоздяр.
Нагадаємо, 15 липня повідомлялося, що Україна виробляє багато зброї, але потрібно "більше ключових компонентів", про що заявив міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишин в інтерв'ю. Журналісти Bussines Insider зазначили, що Київ доклав колосальних зусиль, щоб розширити власну оборонну промисловість від початку повномасштабного вторгнення РФ, але йому все ще не вистачає "енергії".