Украина способна в год производить более 3 млн дронов, но не может их купить — Минстратегпром

По словам замминистра Анны Гвоздяр, у государства есть необходимые мощности, однако оно может покрыть лишь часть потребностей. Все остальное могут закрывать международные партнеры.

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У Украины есть потенциал на производство более трех миллионов дронов в год, однако ключевая проблема заключается в финансировании. Об этом заявил заместительница министра по стратегическим отраслям и промышленности Украины Анна Гвоздяр в комментарии "Суспiльному".

По ее словам, речь идет про беспилотники разных типов и мощностей для этого у страны предостаточно. Всего за год речь идет о количестве в несколько миллионов БПЛА. Также в этом помогает сотрудничество с иностранными партнерами. Но есть нюанс в виде денег.

"У нас достаточно большие производственные способности, мы можем выработать на сегодня более 3 миллионов дронов разных типов. Для этого нам нужно финансирование", — заявила Анна Гвоздяр.

В Минстратегпроме отметили, что государство может покрыть лишь часть потребностей, а все остальное закрывают партнеры из других стран, которые поддерживают Киев. В частности речь идет про Канаду, которая согласилась заплатить за часть БПЛА украинского производства, которые будут использоваться ВСУ на фронте.

Ведутся переговоры и с другими странами по этому вопросу, в том числе и Великобританией. В ведомстве прорабатывают линейку дронов с боеприпасами, которые нужны Силам обороны.

"Мы достаточно развили за счет как государственных, так и частных мощностей относительно изделий разного вида для дронов. Более миллиона дронов — понятно, что под них нужно более миллиона боеприпасов", — подытожила Анна Гвоздяр.

Напомним, 15 июля сообщалось, что Украина производит много оружия, но нужно "больше ключевых компонентов", о чем заявил министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин в интервью. Журналисты Bussines Insider отметили, что Киев приложил колоссальные усилия, чтобы расширить собственную оборонную промышленность с начала полномасштабного вторжения РФ, но ему все еще не хватает "энергии".