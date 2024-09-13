Петляв і випалював: ЗСУ показали нове застосування дрона-дракона під Покровськом (відео)

Дрон-дракон ЗСУ мінімум три хвилини "поливав" термітом схованки ворога у населеному пункті на Покровському напрямку. Весь цей час проти нього не застосували жодного засобу ураження і йому нічого не заважало працювати.

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Російські військові потрапили під удар новітнього FPV-дрона ЗСУ, який скидав на них запалювальну суміш терміт. Український безпілотник петляв над схованкою солдатів ЗС РФ на Покровському напрямку. Про те, як FPV-терміти випалюють не лише дерева, а й будівлі, ідеться у Telegram-каналі In Factum.

Допис з прикладом нового застосування дрона-дракона ЗСУ з'явилось у каналі вдень 13 вересня. У дописі розмістили трихвилинне відео, на якому розвідувальний безпілотник показує роботу випалюючого БПЛА. Бачимо, що пристрій літає над будинками та господарчими спорудами. З нього виливається запалювальна суміш на усі об'єкти внизу. Він літає без перешкод, петляє у довільних напрямках, підіймається та опускається і щільно опрацьовує усі поверхні та можливі схованки ЗС РФ. Автор повідомлення пояснив, що запис показує, як FPV-терміт може знищувати не лише легкозаймисті предмети (наприклад, дерева), а й більш серйозні речі.

"Як приклад, це відео, де "терміт" випалює подвір'я з будинком, де сидять росіяни", — пояснили у каналі In Factum.

Автори повідомлення не вказали, коли саме і який підрозділ ЗСУ зробив відео роботи дрона-дракона. OSINT-розслідувачам вдалось провести геолокацію зображення. Вони вказали, що подія відбулась у селі Михайлівка на Покровському напрямку. Подвір'я, в якому ховались росіяни, розташоване на вулиці Центральній на відстані близько 3 км від лінії боїв на околицях Селидового.

Дрон-дракон ЗСУ - Михайлівка під Селидовим, де застосували термітну зброю Фото: In Factum

Дрон-дракон — деталі про нову зброю ЗСУ

Зазначимо, у серпні-вересні 2024 року українські військові почали публікувати приклади застосування дронів, які розливали під собою потік вогню. Такі пристрої називали "літаючі вогнемети", FPV-терміти, дрони-дракони. Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке пояснив принцип роботи такого пристрою. З його слів, він несе на собі контейнер з термітом. Терміт — легкозаймиста речовина, до складу якої входить порошок алюмінію та оксиди металів. При запалюванні вона горить з температурою 2300–2700 градусів (для порівняння, фосфор — 900 градусів, напалм — 800-1000).

9 вересня OSINT-аналітик moklasen опублікував карту, на якій позначив відомі на той момент точки на фронті, де ЗСУ застосували FPV-терміт. На карті — 10 позначок, з них одна — в Курській області, одна — на кордоні з Бєлгородською, решта — по усій лінії боїв від Куп'янська до Роботиного.

Нагадуємо, видання Forbes одне з перших опублікувало кадри роботи термітної зброї: як дрон-дракон випалював лісопосадку з ворогом.