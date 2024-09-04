Випалює позиції ЗС РФ: у Bild розкрили деталі роботи українського дрона "Дракон"

FPV-дрони тепер скидають на окупантів термітну суміш із температурою горіння 2500°С, яка пропалює залізо і підриває боєприпаси ворога.

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Сили оборони України почали використовувати безпілотні літальні апарати "Дракон", що випалюють територію під собою за допомогою термітної суміші. Деталі роботи дрона розкрили в Bild.

За інформацією видання, українські військові ще наприкінці минулого року задумалися про те, як можна використовувати терміт разом із БПЛА. За підсумком вони вирішили помістити під стандартний FPV-дрон 500 г терміту — суміші палаючих гранул оксиду заліза та алюмінію. Оператор такого безпілотника повинен дистанційно запустити хімічну реакцію, незадовго до появи в районі цілі, щоб апарат міг її спалити.

Як зазначають автори публікації, температура горіння термітної суміші — близько 2500°С. Цього достатньо, щоб за лічені секунди роз'їсти залізо. Таким чином міномети, гранати та набої стають смертоносними для своїх власників, які потрапили під удар такого БПЛА.

Роботу одного з таких дронів нещодавно показали військовослужбовці 108-ї окремої бригади територіальної оборони України. На оприлюдненому відео видно, як FPV-дрон розсипає над позиціями російських військових терміт, унаслідок чого спалахує лісосмуга завдовжки близько 100 м. Водночас на землі можна помітити вибухи, що свідчить про поширення вогню на боєприпаси ЗС РФ.

Робота дрона ЗСУ із запальними боєприпасами

Нагадаємо, у травні цього року повідомлялося, що українська компанія Steel Hornets (Сталеві Шершні) виробляє запальні боєприпаси, призначені для скидання з БПЛА. За даними виробника, ці боєприпаси можна використовувати для підпалу бліндажів, боєкомплектів і техніки російських військ. У разі потрапляння на горизонтальну частину легко броньованої техніки вони можуть пропалити її і спровокувати займання. Температура горіння — до 2500°С.