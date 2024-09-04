Выжигает позиции ВС РФ: в Bild раскрыли детали работы украинского дрона "Дракон"

FPV-дроны теперь сбрасывают на оккупантов термитную смесь с температурой горения 2500°С, которая прожигает железо и подрывает боеприпасы врага.

Related video

Силы обороны Украины начали использовать беспилотные летательные аппараты "Дракон", выжигающие территорию под собой с помощью термитной смеси. Детали работы дрона раскрыли в Bild.

По информации издания, украинские военные еще в конце прошлого года задумались о том, как можно использовать термит вместе с БПЛА. По итогу они решили поместить под стандартный FPV-дрон 500 г термита – смеси горящих гранул оксида железа и алюминия. Оператор такого беспилотника должен дистанционно запустить химическую реакцию, незадолго до появления в районе цели, чтобы аппарат мог ее сжечь.

Как отмечают авторы публикации, температура горения термитной смеси — около 2500°С. Этого достаточно, чтобы за считанные секунды разъесть железо. Таким образом минометы, гранаты и патроны становятся смертоносными для своих владельцев, попавших под удар такого БПЛА.

Работу одного из таких дронов недавно показали военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. На обнародованном видео видно, как FPV-дрон рассыпает над позициями российских военных термит, в результате чего загорается лесополоса длиной около 100 м. В то же время на земле можно заметить взрывы, что говорит о распространении огня на боеприпасы ВС РФ.

Работа дрона ВСУ с зажигательными боеприпасами

Напомним, в мае этого года сообщалось, что украинская компания Steel Hornets (Стальные Шершни) производит зажигательные боеприпасы, предназначенные для сброса с БПЛА. По данным производителя, эти боеприпасы можно использовать для поджога блиндажей, боекомплектов и техники российских войск. При попадании на горизонтальную часть легко бронированной техники они могут прожечь ее и спровоцировать воспламенение. Температура горения – до 2500°С.