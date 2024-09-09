Від Запоріжжя до Курської області: де українці застосовують нові термітні FPV (карта)

Збройні сили України палять ворога за допомогою "літаючих вогнеметів" майже по усій лінії фронту. Осінтери зафіксували місця використання таких FPV за останній час.

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Сили оборони України досить широко використовують безпілотні літальні апарати "Дракон", які за допомогою термітної суміші випалюють територію під собою. Імпровізовану карту їх застосування оприлюднив у соціальній мережі Х OSINT-аналітик moklasen.

"Візуалізація швидкого розповсюдження термітних FPV-дронів по фронту за останній тиждень", — йдеться у підписі до карти.

Як виявилося, "географія" залучення таких "вогневих" безпілотників українськими підрозділами досить широка: їх використовують під Запоріжжям, у Донецькій області, на Харківському напрямку. І це лише відомі випадки.

Останній з таких стався у неділю, 8 вересня, у Курській області Росії. Працювала 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

Раніше член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін назвав дрон-вогнемет "новою розробкою" України.

Нагадаємо, на початку вересня на Запорізькому напрямку, північніше населеного пункту Український дрон 108-ї ОБр ТрО підлетів до посадки, де перебували позиції росіян, і атакував їх вогнем.

Український безпілотник, який розпилював вогонь на посадку з росіянами на Запорізькому напрямку, привернув увагу західних ЗМІ. Видання Forbes назвало дрон новою термітною зброєю.