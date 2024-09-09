От Запорожья до Курской области: где украинцы применяют новые термитные FPV (карта)

Вооруженные силы Украины жгут врага с помощью "летающих огнеметов" почти по всей линии фронта. Осинтеры зафиксировали места использования таких FPV за последнее время.

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Силы обороны Украины достаточно широко используют беспилотные летательные аппараты "Дракон", которые с помощью термитной смеси выжигают территорию под собой. Импровизированную карту их применения обнародовал в социальной сети Х OSINT-аналитик moklasen.

"Визуализация быстрого распространения термитных FPV-дронов по фронту за последнюю неделю", — говорится в подписи к карте.

Как оказалось, "география" привлечения таких "огневых" беспилотников украинскими подразделениями достаточно широка: их используют под Запорожьем, в Донецкой области, на Харьковском направлении. И это только известные случаи.

Последний из таких произошел в воскресенье, 8 сентября, в Курской области России. Работала 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин назвал дрон-огнемет "новой разработкой" Украины.

Напомним, в начале сентября на Запорожском направлении, севернее населенного пункта Украинский дрон 108-й ОБр ТрО подлетел к посадке, где находились позиции россиян, и атаковал их огнем.

Украинский беспилотник, который распылял огонь на посадку с россиянами на Запорожском направлении, привлек внимание западных СМИ. Издание Forbes назвало дрон новым термитным оружием.