Петлял и выжигал: ВСУ показали новое применение дрона-дракона под Покровском (видео)

Дрон-дракон ВСУ минимум три минуты "поливал" термитом убежища врага в населенном пункте на Покровском направлении. Все это время против него не применили ни одного средства поражения и ему ничего не мешало работать.

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Российские военные попали под удар новейшего FPV-дрона ВСУ, который сбрасывал на них зажигательную смесь термит. Украинский беспилотник петлял над убежищами солдат ВС РФ на Покровском направлении. О том, как FPV-термиты выжигают не только деревья, но и здания, говорится в Telegram-канале In Factum.

Сообщение с примером нового применения дрона-дракона ВСУ появилось в канале днем 13 сентября. В заметке разместили трехминутное видео, на котором разведывательный беспилотник показывает работу выжигающего БПЛА. Видим, что устройство летает над домами и хозяйственными постройками. Из него выливается зажигательная смесь на все объекты внизу. Он летает без помех, петляет в произвольных направлениях, поднимается и опускается и плотно обрабатывает все поверхности и возможные тайники ВС РФ. Автор сообщения пояснил, что запись показывает, как FPV-термит может уничтожать не только легковоспламеняющиеся предметы (например, деревья), но и более серьезные вещи.

"Как пример, это видео, где "термит" выжигает двор с домом, в котором сидят россияне", — пояснили в канале In Factum.

Авторы сообщения не указали, когда именно и какое подразделение ВСУ сделало видео работы дрона-дракона. OSINT-расследователям удалось провести геолокацию изображения. Они указали, что событие произошло в селе Михайловка на Покровском направлении. Двор, в котором прятались россияне, расположен на улице Центральной на расстоянии около 3 км от линии боев в окрестностях Селидово.

Дрон-дракон ВСУ — Михайловка под Селидово, где применили термитное оружие Фото: In Factum

Дрон-дракон — детали о новом оружии ВСУ

Отметим, в августе-сентябре 2024 года украинские военные начали публиковать примеры применения дронов, которые разливали под собой поток огня. Такие устройства называли "летающие огнеметы", FPV-термиты, дроны-драконы. Военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке объяснил принцип работы такого устройства. По его словам, он несет на себе контейнер с термитом. Термит — легковоспламеняющееся вещество, в состав которого входит порошок алюминия и оксиды металлов. При зажигании оно горит с температурой 2 300-2 700 градусов (для сравнения, фосфор — 900 градусов, напалм — 800-1 000).

9 сентября OSINT-аналитик moklasen опубликовал карту, на которой обозначил известные на тот момент точки на фронте, где ВСУ применили FPV-термиты. На карте — 10 отметок, из них одна — в Курской области, одна — на границе с Белгородской, остальные — по всей линии боев от Купянска до Работино.

Напоминаем, издание Forbes одно из первых опубликовало кадры работы термитного оружия: как дрон-дракон выжигал лесопосадку с врагом.