2500 за рік: РФ випускає новий БПЛА "Гарпія-А1" з китайськими двигунами, — Reuters

За словами журналістів, раніше про існування нового російського різновиду БПЛА інформації не було.

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У РФ ще торік запустили виробництво нового ударного БПЛА дальнього радіуса дії, який отримав назву "Гарпія-А1". У конструкції використовуються китайські двигуни та деталі, які РФ використовувала у війні проти України. Про це пише Reuters із посиланням на інформацію європейської розвідспільноти.

Журналісти отримали доступ до контракту на виробництво дрона, листування компанії, що стосується виробничого процесу і фінансових документів. Усе це свідчить про те, що ІЕМЗ "Купол", дочірнє підприємство "Алмаз-Антей", виготовило понад 2 500 "Гарпій" у період з липня минулого по липень поточного року.

Раніше про існування нового російського різновиду БПЛА інформації не було.

Джерела журналістів у розвідці повідомили, що "Гарпія-А1" застосовується проти військових і цивільних об'єктів в Україні, завдає шкоди критичній інфраструктурі та призводить до жертв серед громадян і особового складу армії.

Журналісти також отримали у своє розпорядження знімки уламків "Гарпії", автори публікації знайшли підтвердження цим відомостям. Водночас у МЗС Китаю заявили, що стежать за експортом своїх товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників.

Нагадаємо, що на озброєнні ППО Ізраїлю з'являться лазери Iron Beam, які знищують цілі за лічені секунди.

Також повідомлялося, що експерти оцінили ефективність українських дронів "Дракон".