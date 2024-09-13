Палять термітом: експерти оцінили ефективність українських дронів "Дракон"

Військові аналітики зазначають, що термітні безпілотники можуть виконувати два основні завдання: виявляти місця розташування противника і впливати на нього психологічно.

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Українські військові почали застосовувати безпілотні літальні апарати (БПЛА) з термітними боєприпасами для атаки на позиції російських військ, що ховаються в лісових масивах. Ця тактика, на думку експертів, може бути законним методом ведення війни, якщо дотримуються суворі умови. Про ефективність застосування українських безпілотників, які отримали назву "Дракон" розповіли оглядачі Defense News.

2 вересня в інтернеті з'явилися кадри, на яких український FPV-дрон розпилює запалювальну суміш уздовж лінії дерев, де, ймовірно, перебували російські війська. Пізніше українські джерела підтвердили, що піхота Сил оборони отримала термітні боєприпаси — суміш алюмінію та оксиду заліза, здатну горіти за температури понад 2 200 градусів Цельсія. Ці боєприпаси були встановлені на безпілотники і використовувалися для ударів по позиціях російських військ.

Нова тактика боротьби

Експерти стверджують, що термітні дрони можуть виконувати два основні завдання: виявлення місця розташування противника і вплив на нього психологічно. За словами Джастіна Бронка, старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні, такі дрони застосовують для знищення дерев і листя, якими російські війська прикриваються, а також для створення страху через небезпеку терміта під час контакту зі шкірою.

Також висока температура терміту може знищити склади з боєприпасами та обладнанням, що робить цю тактику ефективною, зазначив Федеріко Борсарі, науковий співробітник Центру аналізу європейської політики США. Він додав, що термітні боєприпаси можуть застосовуватися для завдань, де вибухові пристрої не підходять, наприклад, для знищення покинутої техніки.

FPV-дрони, на думку експертів, є ідеальними платформами для доставлення термітної суміші завдяки своїй низькій вартості, точності та маневреності на малих висотах.

Побоювання та виклики

Однак аналітики попереджають про можливі ризики для цивільного населення. Наприклад, у 2023 році, за даними відеоматеріалів, Росія використовувала термітні бомби в житлових кварталах на сході України. Небезпека терміту полягає в неконтрольованому поширенні вогню, який може знищити цивільну інфраструктуру.

Директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних служб Метью Севілл наголосив, що використання термітних боєприпасів у військових операціях можливе, якщо воно не створює загрози для цивільного населення. Згідно з Женевськими конвенціями, навмисне застосування запальної зброї проти цивільних об'єктів вважається воєнним злочином.

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