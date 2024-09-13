Жгут термитом: эксперты оценили эффективность украинских дронов "Дракон"

Военные аналитики отмечают, что термитные беспилотник могут выполнять две основные задачи: выявлять местоположения противника и воздействовать на него психологически.

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Украинские военные начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с термитными боеприпасами для атаки на позиции российских войск, прячущихся в лесных массивах. Эта тактика, по мнению экспертов, может быть законным методом ведения войны, если соблюдаются строгие условия. Об эффективности применения украинских беспилотников, которые получили название "Дракон" рассказали обозреватели Defense News.

2 сентября в интернете появились кадры, на которых украинский FPV-дрон распыляет зажигательную смесь вдоль линии деревьев, где предположительно находились российские войска. Позже украинские источники подтвердили, что пехота Сил обороны получила термитные боеприпасы — смесь алюминия и оксида железа, способную гореть при температуре свыше 2200 градусов Цельсия. Эти боеприпасы были установлены на беспилотники и использовались для ударов по позициям российских войск.

Новая тактика борьбы

Эксперты утверждают, что термитные дроны могут выполнять две основные задачи: выявление местоположения противника и воздействие на него психологически. По словам Джастина Бронка, старшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб в Лондоне, такие дроны применяются для уничтожения деревьев и листвы, которыми российские войска прикрываются, а также для создания страха из-за опасности термита при контакте с кожей.

Также высокая температура термита может уничтожить склады с боеприпасами и оборудованием, что делает эту тактику эффективной, отметил Федерико Борсари, научный сотрудник Центра анализа европейской политики США. Он добавил, что термитные боеприпасы могут применяться для задач, где взрывные устройства не подходят, например, для уничтожения брошенной техники.

FPV-дроны, по мнению экспертов, являются идеальными платформами для доставки термитной смеси благодаря своей низкой стоимости, точности и маневренности на малых высотах.

Опасения и вызовы

Однако аналитики предупреждают о возможных рисках для гражданского населения. Например, в 2023 году, по данным видеоматериалов, Россия использовала термитные бомбы в жилых кварталах на востоке Украины. Опасность термита заключается в неконтролируемом распространении огня, который может уничтожить гражданскую инфраструктуру.

Директор по военным наукам Королевского института объединенных служб Мэтью Сэвилл подчеркнул, что использование термитных боеприпасов в военных операциях возможно, если оно не создает угрозы для гражданского населения. Согласно Женевским конвенциям, преднамеренное применение зажигательного оружия против гражданских объектов считается военным преступлением.

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