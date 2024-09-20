Розкрито ланцюжки виробництва і поставок іранських "Шахедів" для ЗС РФ (інфографіка)

На думку аналітиків Ради Економічної Безпеки України, західним партнерам бракує синхронізації щодо санкцій проти Ірану та РФ.

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Україна запровадила санкції проти 40 юридичних та 6 фізичних осіб, у відповідь на передачу Іраном Російській Федерації понад 200 балістичних ракет Fateh-360. До нового пакета також увійшли компанії пов’язані з виробництвом та постачанням БПЛА типу "Шахед" та іранська авіакомпанія IRAN AIR. Деталі співробітництва між Москвою та Тегераном, а також ланцюжки виробництва та постачання "Шахедів" розкрили Фокусу аналітики Ради Економічної Безпеки України (РЕБ).

В матеріалі зазначається, що у зв’язку виробництвом та постачанням російським військовим ударних безпілотників типу "Шахед" під санкції потрапили:

Повітряно-космічні сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та пов'язані з ними компанії, що виробляють та постачають деталі для іранських БПЛА;

полігон для тренування операторів "Шахедів" в РФ ("Військова частина 20924") та його керівництво;

понад 25 компаній, афілійованих з АТ "ОЕЗ "Алабуга" та ТОВ "Алабуга Машинері", які відіграють ключову роль у виробництві дронів "Шахед";

дві іноземні компанії із Гонконгу та ОАЕ, залучені до експорту іноземних технологій в РФ.

В РФ продемонстрували Shahed-236 Фото: РИА

Пакет санкцій також передбачає обмеження проти найбільшої авіакомпанії Ірану IRAN AIR, що базується в Тегерані та здійснює пасажирські і вантажні перевезення. За даними аналітиків, IRAN AIR та її дочірніх компаній ще до повномасштабної війни двічі потрапляли під санкції США. Авіакомпанія використовувала комерційні рейси для перевезення військового обладнання, зокрема ракетних компонентів, до "Хезболли" в Лівані та Сирії. Окрім того, повідомлялось про підтримку компанією режиму Башара Асада.

У вересні цього року США знову застосували обмеження щодо IRAN AIR. Цього разу причиною стало постачання балістичних ракет до Росії. Водночас компанія потрапила під санкції України та її західних партнерів. Однак, думку експертів Ради економічної безпеки України, санкції повинні бути масштабнішими та ефективнішими.

"Заборона на польоти може існувати на папері, однак не виконуватися на практиці. Навіть після запроваджених у 2018 році американських санкцій та часткових обмежень Європейського Союзу IRAN AIR роками продовжувала здійснювати регулярні польоти до Європи. На своєму сайті компанія відкрито заявляє, що літає в Кельн, Франкфурт, Гамбург, Лондон, Мілан, Париж, Рим, Мюнхен та Відень", — зазначив старший радник РЕБ Денис Гутик.

Як підвищити ефективність санкцій

Експерти РЕБ проаналізували санкційні обмеження на основі вибірки із дев'яти іранських та російських підприємств безпосередньо залучених до військового співробітництва між Росією та Іраном. Дослідження виявило суттєві розбіжності між західними партнерами. Наприклад, обмеження щодо іранської компанії Sahara Thunder, що брала участь в угоді щодо виробництва "Шахедів" на території РФ, запровадили лише США. Аналітики також створили відповідну інфографіку.

Інфографіка на основі аналізу, проведеного РЕБ Фото: Рада Економічної Безпеки України

Як зазначають в РЕБ, низький рівень синхронізації між членами санкційної коаліції має декілька ризиків. По-перше, це створює враження порушеної та слабкої координації між партнерами. По-друге, такі прогалини дають додаткові можливості для обходу санкцій.

"Щоб подолати ці виклики не потрібно значних ресурсів – лише ефективний обмін інформацією та політична воля", – наголосив Денис Гутик.

Нагадаємо, на початку квітня 2024 року Сили оборони України атакували об'єкти в особливій економічній зоні "Алабуга", що на території Республіки Татарстан у РФ. В "Алабузі" росіяни виробляють безпілотні апарати, використовуючи компоненти з Китаю, робочу силу з Африки та логістичні мережі, які Іран відточив за роки протистояння із Заходом. Зокрема, йдеться про виробництво дронів "Шахед" і "Альбатрос".

Також повідомлялось, що українські хакери команди "Кібер Спротив" у співпраці з міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm провели багаторівневу CYBINT-операцію, в процесі якої здобули понад 100 Гб інформації та закритих даних ТОВ "Альбатрос".