ВС РФ може використовувати українські SIM-карти для дронів "Шахед-136": експерт пояснив, для чого

Дану тактику росіяни застосовують щонайменше з кінця 2023 року. Тоді вперше публічно стало відомо про виявлення модемів 4G-зв’язку у збитих дронах.

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Як зазначає військовий експерт ​​Джек Вотлінг, Росія оснащує свої БПЛА SIM-картами українських операторів для додаткової навігації. Про це пише видання Business Insider.

Вотлінг зазначає, що є дві основні причини для такої поведінки. По-перше, це — спосіб тріангуляції від пеленгів базових станцій зв’язку, що є додатковою системою навігації для БПЛА. Друга причина — це створює для росіян дешеву систему прямого зв’язку з дроном. Крім того, військові РФ отримують від дрона телеметричні дані під час польоту, наприклад, місце і час його збиття.

БПЛА Shaheed-136 Фото: З відкритих джерел

"Звичайно, є щось досить підозріле в мобільному телефоні, який рухається зі швидкістю 350 км/год, і тому цю поведінку можна відстежити, і можна відрізати SIM-карти, ідентифіковані як такі, що використовуються для таких зловмисних цілей" — каже Вотлінг.

Також це допомагає планувати наступні удари. Втім, це можливо лише якщо оператор мобільного зв’язку має ефективні канали зв’язку зі службами безпеки.

Дану тактику росіяни застосовують щонайменше з кінця 2023 року, додає експерт. Тоді вперше публічно стало відомо про виявлення модемів 4G-зв’язку у збитих дронах.

Як повідомляє Business Insider, мобільні телефони та пов’язані з ними технології зіграли важливу роль з обох сторін війни, причому Росія та Україна використовували ворожі сигнали, щоб допомогти у націлюванні та ударах. Стільникові дані, наприклад, можна використовувати для точного визначення місця скупчення великих військ, що може зробити солдатів вразливими для атак.

Раніше ми писали про те, як Іран може постачати Росії дрони-камікадзе Shahed через Каспійське море. Аналітики відстежили судна, які поводяться підозріло. Більшість таких кораблів, які можуть перевозити дрони-камікадзе, ходить під прапорами РФ чи Ірану.