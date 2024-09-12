ВС РФ может использовать украинские SIM-карты для дронов "Шахед-136": эксперт объяснил, для чего

Данную тактику россияне применяют как минимум с конца 2023 года. Тогда впервые публично стало известно об обнаружении модемов 4G-связи в сбитых дронах.

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Как отмечает военный эксперт Джек Уотлинг, Россия оснащает свои БПЛА SIM-картами украинских операторов для дополнительной навигации. Об этом пишет издание Business Insider.

Уотлинг отмечает, что есть две основные причины для такого поведения. Во-первых, это — способ триангуляции от пеленгов базовых станций связи, что является дополнительной системой навигации для БПЛА. Вторая причина — это создает для россиян дешевую систему прямой связи с дроном. Кроме того, военные РФ получают от дрона телеметрические данные во время полета, например, место и время его сбития.

БПЛА Шахид-136 Фото: Из открытых источников

"Конечно, есть что-то довольно подозрительное в мобильном телефоне, который движется со скоростью 350 км/ч, и поэтому это поведение можно отследить, и можно отрезать SIM-карты, идентифицированные как используемые для таких злонамеренных целей" — говорит Уотлинг.

Также это помогает планировать следующие удары. Впрочем, это возможно только если оператор мобильной связи имеет эффективные каналы связи со службами безопасности.

Данную тактику россияне применяют как минимум с конца 2023 года, добавляет эксперт. Тогда впервые публично стало известно об обнаружении модемов 4G-связи в сбитых дронах.

Как сообщает Business Insider, мобильные телефоны и связанные с ними технологии сыграли важную роль с обеих сторон войны, причем Россия и Украина использовали вражеские сигналы, чтобы помочь в нацеливании и ударах. Сотовые данные, например, можно использовать для точного определения места скопления крупных войск, что может сделать солдат уязвимыми для атак.

Ранее мы писали о том, как Иран может поставлять России дроны-камикадзе Shahed через Каспийское море. Аналитики отследили суда, которые ведут себя подозрительно. Большинство таких кораблей, которые могут перевозить дроны-камикадзе, ходит под флагами РФ или Ирана.