Иран может поставлять России дроны-камикадзе Shahed через Каспийское море, – CNN (фото)

Аналитики отследили суда, которые ведут себя подозрительно. Большая часть таких кораблей, которые могут перевозить дроны-камикадзе, ходит под флагами РФ или Ирана.

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Каспийское море, скорее всего, является одним из основных путей поставки из Ирана в Российскую Федерацию дронов Shahed и другой поддержки. Об этом идет речь в материале CNN, опубликованном 26 мая.

Данные о движении кораблей свидетельствуют, что грузовые суда на Каспии все чаще выключают транспондеры (автоматическую идентификационную систему, которую принято держать включенной). Это натолкнуло экспертов на предположение, что они имеют причины что-то скрывать.

Так, по информации Lloyd's List Intelligence, с сентября в Каспийском море значительно увеличилось количество кораблей, которые скрывают данные о своем движении. Это преимущественно суда под российскими и иранскими флагами, среди которых немало кораблей, пригодных для транспортировки грузов военного назначения.

Чаще всего суда на Каспии выключают транспондеры вблизи иранских портов Амирабад и Анзали, а также на российской Волге и около порта Астрахани.

С помощью данных из MarineTraffic, CNN отследили шесть российских и два иранских корабля, которые, по предположениям аналитиков, ведут себя подозрительно. Были замечены определенные закономерности – суда проходили из иранских портов в Астрахань, но там официально не входили в порт.

Подозрительно, если судно просто отправляется из одного порта и возвращается, не заходя в другой порт. В таком случае, вероятно, судно переправляет груз на другой корабль, а не в порт, отмечает издание.

Кроме того, некоторые корабли выключали передачу данных на подходе к Амирабаду и Астрахани, или же в целом долго двигались с выключенными транспондерами.

CNN также проанализировали данные Flightradar24 и узнали, что с мая прошлого года по март текущего иранские грузовые самолеты совершили в РФ не менее 85 рейсов.

По мнению аналитиков, хотя часть беспилотников Shahed могли доставлять в РФ по воздуху, по морю это делать значительно выгоднее, поскольку есть возможность перевезти за один раз гораздо больший груз.

Напомним, 16 мая представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия собирается закупить у Ирана дополнительные дроны-камикадзе Shahed. Более того, с августа Тегеран передал Москве более 400 таких беспилотников.

В своем отчете, опубликованном 14 мая аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что недавние удары по территории Украины с помощью беспилотников и ракет проводятся в рамках новой российской воздушной компании, цель которой — сорвать контрнаступление украинских сил.