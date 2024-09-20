Раскрыты цепочки производства и поставок иранских "Шахедов" для ВС РФ (инфографика)

По мнению аналитиков Совета Экономической Безопасности Украины, западным партнерам не хватает синхронизации по санкциям против Ирана и РФ.

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Украина ввела санкции против 40 юридических и 6 физических лиц, в ответ на передачу Ираном Российской Федерации более 200 баллистических ракет Fateh-360. В новый пакет также вошли компании связанные с производством и поставкой БПЛА типа "Шахед" и иранская авиакомпания IRAN AIR. Детали сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также цепочки производства и поставки "Шахедов" раскрыли аналитики Совета Экономической Безопасности Украины (СЭБ)

В материале отмечается, что в связи производством и поставкой российским военным ударных беспилотников типа "Шахед" под санкции попали:

Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и связанные с ними компании, производящие и поставляющие детали для иранских БПЛА;

полигон для тренировки операторов "Шахедов" в РФ ("Воинская часть 20924") и его руководство;

более 25 компаний, аффилированных с АО "СЭЗ "Алабуга" и ООО "Алабуга Машинери", которые играют ключевую роль в производстве дронов "Шахед";

две иностранные компании из Гонконга и ОАЭ, привлеченные к экспорту иностранных технологий в РФ.

В РФ продемонстрировали Shahed-236 Фото: РИА

Пакет санкций также предусматривает ограничения против крупнейшей авиакомпании Ирана IRAN AIR, базирующейся в Тегеране и осуществляющей пассажирские и грузовые перевозки. По данным аналитиков, IRAN AIR и ее дочерние компании еще до полномасштабной войны дважды попадали под санкции США. Авиакомпания использовала коммерческие рейсы для перевозки военного оборудования, в частности ракетных компонентов, к "Хезболле" в Ливане и Сирии. Кроме того, сообщалось о поддержке компанией режима Башара Асада.

В сентябре этого года США снова применили ограничения в отношении IRAN AIR. На этот раз причиной стала поставка баллистических ракет в Россию. В это же время компания попала под санкции Украины и ее западных партнеров. Однако, по мнению экспертов Совета экономической безопасности Украины, санкции должны быть более масштабными и эффективными.

"Запрет на полеты может существовать на бумаге, однако не выполняться на практике. Даже после введенных в 2018 году американских санкций и частичных ограничений Европейского Союза IRAN AIR годами продолжала осуществлять регулярные полеты в Европу. На своем сайте компания открыто заявляет, что летает в Кельн, Франкфурт, Гамбург, Лондон, Милан, Париж, Рим, Мюнхен и Вену", — отметил старший советник РЭБ Денис Гутик.

Как повысить эффективность санкций

Эксперты РЭБ проанализировали санкционные ограничения на основе выборки из девяти иранских и российских предприятий, непосредственно вовлеченных в военное сотрудничество между Россией и Ираном. Исследование выявило существенные различия между западными партнерами. Например, ограничения в отношении иранской компании Sahara Thunder, участвовавшей в сделке по производству "Шахедов" на территории РФ, ввели только США. Аналитики также создали соответствующую инфографику.

Инфографика на основе анализа, проведенного РЭБ Фото: Совет Экономической Безопасности Украины

Как отмечают в РЭБ, низкий уровень синхронизации между членами санкционной коалиции имеет несколько рисков. Во-первых, это создает впечатление нарушенной и слабой координации между партнерами. Во-вторых, такие пробелы дают дополнительные возможности для обхода санкций.

"Чтобы преодолеть эти вызовы, не нужно значительных ресурсов — только эффективный обмен информацией и политическая воля", — отметил Денис Гутик.

Напомним, в начале апреля 2024 года Силы обороны Украины атаковали объекты в особой экономической зоне "Алабуга", что на территории Республики Татарстан в РФ. В "Алабуге" россияне производят беспилотные аппараты, используя компоненты из Китая, рабочую силу из Африки и логистические сети, которые Иран отточил за годы противостояния с Западом. В частности, речь идет о производстве дронов "Шахед" и "Альбатрос".

Также сообщалось, что украинские хакеры команды "Кибер Сопротивление" в сотрудничестве с международным разведывательным сообществом InformNapalm провели многоуровневую CYBINT-операцию, в ходе которой получили более 100 Гб информации и закрытых данных ООО "Альбатрос".