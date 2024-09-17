Рекорд за "Шахедами": як почали вересень дрони РФ і чим на це відповіла ППО України

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Застосування РОВ Shahed-131/136 ("Гербера"), FPV-дронів і ББ "Ланцет" за два тижні вересня…

За два тижні вересня 2024 року російські окупанти застосували 555 дронів-камікадзе Shahed-131/136 ("Гербера"), з яких тільки 21 досяг цілі, тобто, збито було 96% засобів ураження цього типу.

Від початку місяця тримається досить високий показник застосування Shahed — 131/136.

Нагадаю, що середньостатистичний показник застосувань Shahed-131/136 у РОВ довгий час зберігався в межах 350-400 дронів-камікадзе вже кілька місяців, до серпня. У серпні окупанти, у другій половині місяця, напередодні Дня Незалежності України, наростили нальоти Shahed-131/136 ("Гербера") і за підсумком встановили абсолютний рекорд за весь період повномасштабного вторгнення — 789.

Але, з іншого боку, слід розуміти, що серед цих нальотів присутні дрони "Гербера", дешевші та покликані відволікати увагу ППО, а тому в статистиці є не тільки дрони-камікадзе, а й дрони-приманки. У якій пропорції? Поки що відповіді на це запитання не маю.

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Застосування РОВ FPV-дронів

Протягом другого тижня вересня російські окупанти застосували понад 6 000 FPV-дронів, або, в середньому, понад 400 на добу. Крім того, саме у вересні було встановлено абсолютний рекорд застосування FPV-дронів — понад 700 за добу. Не виключено, що у вересні може бути встановлений абсолютний рекорд застосування FPV-дронів за місяць — понад 12 тисяч.

Нагадаю, що в липні РОВ встановили рекорд із застосування FPV-дронів — понад 11 000!

ББ "Ланцет"

Баражувальний боєприпас "Ланцет" за два тижні вересня не продемонстрував рекордів і зберіг середній показник застосувань на добу в межах 10 од. і… навіть менше.

Висновки

Два тижні вересня продемонстрували вкрай високу інтенсивність застосування Shahed-131/136, що натякає на черговий місячний рекорд. Але поки що висновки робити рано, попереду ще два тижні, які можуть кардинально відрізнятися за інтенсивністю застосування цих засобів ураження.

Протягом того ж періоду відзначилося зростання застосування FPV-дронів, що може бути зумовлено як розширенням зони застосування (Курська область), так і активізацією РВВ у низці локацій зони БД в Україні.

ББ "Ланцет" — застосування цих засобів ураження не зазнало істотних змін і зберігається в межах до 10 од. на добу, що свідчить про збереження стандартних показників до кінця місяця.

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