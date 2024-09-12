Контрнаступ ЗС РФ під Курськом: 35 тисяч бійців і чотири напрямки удару
З чотирьох напрямків росіяни намагаються контратакувати в Курській області, пише військовий оглядач Олександр Коваленко. І хоча чисельна перевага — на їхньому боці, але так було завжди, а що в них реально вийде, покажуть найближчі дні.
Російські окупанти перейшли в контрнаступ у Курській області.
На другий місяць Курської операції РОВ розгорнули дії, схожі з тим, що можна назвати контрнаступом.
Фактично, збільшивши курське угруповання до понад 35 тисяч тіл, командування РОВ вирішило, що цієї кількості їм вистачить для витіснення ЧОУ з КО. Рух РОВ розпочався в районі населених пунктів Опанасівка–Снагість, Журавлі–Калинів, Погребки та Борки.
Отже, РОВ діють одразу з чотирьох напрямків.
- Опанасівка–Снагість — щоб деблокувати Глушківський район і повернути контроль над дорогою Кореневе–Троїцьке;
- Журавлі–Калинів — для повернення контролю над логістикою Кореневе-Сафонівка з подальшим спрощенням логістики по північному фронту;
- Погребки — вихід на дорогу Льгов–Суджа і саму Суджу з півночі;
- Борки — закрити південно-східний сектор контролю СОУ по річці Псел.
Нагадаю, що до контрнаступу залучено підрозділи:
- двічі утилізованої 155 ОБр МП;
- 56-го ПДП, що перебуває зараз у вкрай скрутному становищі;
- 810-ї ОБр МП, яка рік сточувала зуби об кремінь у Кринках, потім відправлена на Покровський напрямок, а після кинута в КО;
- 11-та ОДШБр;
- 488-й МСП зі складу 144-ї МСД;
- 71-й МСП;
- 38 ОМСБр;
- 64-та ОМСБр;
- 200-та ОМСБр;
- ОШБ "П'ятнашка" на кордоні КО і БілО.
Крім того, додатково було передислоковано 22-й загін "БАРС" із району Павлівки в Донецькій області.
Командування РОВ також дало добро на активне застосування механізованої компоненти, і дії окупантів здійснюються за підтримки техніки, але з обмеженим застосуванням артилерії. Своєю чергою через активізацію своїх підрозділів РОВ зменшили застосування КАБ по ЛБЗ, яка в КО досі нестабілізована з боку росіян.
Загалом, у РОВ зараз фіксується на ділянці КО кількісна перевага, але так було завжди, зі свого боку, обмежене застосування артилерії та зменшення ударів КАБами. Найближча доба покаже, у що цей контрнаступ може в підсумку вилитися.
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