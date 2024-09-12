Контрнаступ ЗС РФ під Курськом: 35 тисяч бійців і чотири напрямки удару

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Російські окупанти перейшли в контрнаступ у Курській області.

На другий місяць Курської операції РОВ розгорнули дії, схожі з тим, що можна назвати контрнаступом.

Фактично, збільшивши курське угруповання до понад 35 тисяч тіл, командування РОВ вирішило, що цієї кількості їм вистачить для витіснення ЧОУ з КО. Рух РОВ розпочався в районі населених пунктів Опанасівка–Снагість, Журавлі–Калинів, Погребки та Борки.

Отже, РОВ діють одразу з чотирьох напрямків.

Опанасівка–Снагість — щоб деблокувати Глушківський район і повернути контроль над дорогою Кореневе–Троїцьке;

Журавлі–Калинів — для повернення контролю над логістикою Кореневе-Сафонівка з подальшим спрощенням логістики по північному фронту;

Погребки — вихід на дорогу Льгов–Суджа і саму Суджу з півночі;

Борки — закрити південно-східний сектор контролю СОУ по річці Псел.

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Нагадаю, що до контрнаступу залучено підрозділи:

двічі утилізованої 155 ОБр МП;

56-го ПДП, що перебуває зараз у вкрай скрутному становищі;

810-ї ОБр МП, яка рік сточувала зуби об кремінь у Кринках, потім відправлена на Покровський напрямок, а після кинута в КО;

11-та ОДШБр;

488-й МСП зі складу 144-ї МСД;

71-й МСП;

38 ОМСБр;

64-та ОМСБр;

200-та ОМСБр;

ОШБ "П'ятнашка" на кордоні КО і БілО.

Крім того, додатково було передислоковано 22-й загін "БАРС" із району Павлівки в Донецькій області.

Командування РОВ також дало добро на активне застосування механізованої компоненти, і дії окупантів здійснюються за підтримки техніки, але з обмеженим застосуванням артилерії. Своєю чергою через активізацію своїх підрозділів РОВ зменшили застосування КАБ по ЛБЗ, яка в КО досі нестабілізована з боку росіян.

Загалом, у РОВ зараз фіксується на ділянці КО кількісна перевага, але так було завжди, зі свого боку, обмежене застосування артилерії та зменшення ударів КАБами. Найближча доба покаже, у що цей контрнаступ може в підсумку вилитися.

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