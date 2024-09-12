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Думки Прорив кордону в Курській області

Контрнаступ ЗС РФ під Курськом: 35 тисяч бійців і чотири напрямки удару

З чотирьох напрямків росіяни намагаються контратакувати в Курській області, пише військовий оглядач Олександр Коваленко. І хоча чисельна перевага — на їхньому боці, але так було завжди, а що в них реально вийде, покажуть найближчі дні.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Військовий експерт
eye 3741
ЗС РФ
Фото: Мiноборони РФ | Росія намагається контратакувати
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Російські окупанти перейшли в контрнаступ у Курській області.

На другий місяць Курської операції РОВ розгорнули дії, схожі з тим, що можна назвати контрнаступом.

Фактично, збільшивши курське угруповання до понад 35 тисяч тіл, командування РОВ вирішило, що цієї кількості їм вистачить для витіснення ЧОУ з КО. Рух РОВ розпочався в районі населених пунктів Опанасівка–Снагість, Журавлі–Калинів, Погребки та Борки.

Отже, РОВ діють одразу з чотирьох напрямків.

  • Опанасівка–Снагість — щоб деблокувати Глушківський район і повернути контроль над дорогою Кореневе–Троїцьке;
  • Журавлі–Калинів — для повернення контролю над логістикою Кореневе-Сафонівка з подальшим спрощенням логістики по північному фронту;
  • Погребки — вихід на дорогу Льгов–Суджа і саму Суджу з півночі;
  • Борки — закрити південно-східний сектор контролю СОУ по річці Псел.
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Нагадаю, що до контрнаступу залучено підрозділи:

  • двічі утилізованої 155 ОБр МП;
  • 56-го ПДП, що перебуває зараз у вкрай скрутному становищі;
  • 810-ї ОБр МП, яка рік сточувала зуби об кремінь у Кринках, потім відправлена на Покровський напрямок, а після кинута в КО;
  • 11-та ОДШБр;
  • 488-й МСП зі складу 144-ї МСД;
  • 71-й МСП;
  • 38 ОМСБр;
  • 64-та ОМСБр;
  • 200-та ОМСБр;
  • ОШБ "П'ятнашка" на кордоні КО і БілО.

Крім того, додатково було передислоковано 22-й загін "БАРС" із району Павлівки в Донецькій області.

Командування РОВ також дало добро на активне застосування механізованої компоненти, і дії окупантів здійснюються за підтримки техніки, але з обмеженим застосуванням артилерії. Своєю чергою через активізацію своїх підрозділів РОВ зменшили застосування КАБ по ЛБЗ, яка в КО досі нестабілізована з боку росіян.

Загалом, у РОВ зараз фіксується на ділянці КО кількісна перевага, але так було завжди, зі свого боку, обмежене застосування артилерії та зменшення ударів КАБами. Найближча доба покаже, у що цей контрнаступ може в підсумку вилитися.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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