Контрнаступление ВС РФ под Курском: 35 тысяч бойцов и четыре направления удара
С четырех направлений россияне пытаются контратаковать в Курской области, пишет военный обозреватель Александр Коваленко. И хотя численное преимущество — на их стороне, но так было всегда, а что у них реально получится, покажут ближайшие дни.
Российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области.
На второй месяц Курской операции РОВ развернули действия, схожие с тем, что можно назвать контрнаступлением.
Фактически, увеличив курскую группировку до более 35 тысяч тел, командование РОВ решило, что этого количества им хватит для вытеснения ЧОУ из КО. Движение РОВ началось в районе населенных пунктов Апанасовка–Снагость, Журавли–Калинов, Погребки и Борки.
Таким образом, РОВ действуют сразу с четырех направлений:
- Апанасовка–Снагость — чтобы деблокировать Глушковский район и вернуть контроль над дорогой Коренево–Троицкое;
- Журавли–Калинов — для возвращения контроля над логистикой Коренево-Сафоновка с дальнейшим упрощением логистики по северному фронту;
- Погребки — выход на дорогу Льгов–Суджа и саму Суджу с севера;
- Борки — закрыть юго-восточный сектор контроля СОУ по речке Псел.
Напомню, что к контрнаступлению привлечены подразделения:
- дважды утилизированной 155 ОБр МП;
- 56-го ПДП, находящегося сейчас в крайне ущемленном положении;
- 810-я ОБр МП, год стачивавшая зубы о кремень в Крынках, затем отправленная на Покровское направление, а после брошенная в КО;
- 11-я ОДШБр;
- 488-й МСП из состава 144-й МСД;
- 71-й МСП;
- 38 ОМСБр;
- 64-я ОМСБр;
- 200-я ОМСБр;
- ОШБ "Пятнашка" на границе КО и БелО.
Кроме того, дополнительно был передислоцирован 22-й отряд "БАРС" из района Павловки в Донецкой области.
Командование РОВ также дало добро на активное применение механизированной компоненты, и действия оккупантов осуществляются при поддержке техники, но с ограниченным применением артиллерии. В свою очередь, из-за активизации своих подразделений РОВ уменьшили применение КАБ по ЛБС, которая в КО до сих пор нестабилизирована со стороны россиян.
В целом, у РОВ сейчас отмечается на участке КО количественное превосходство, но так было всегда, в свою очередь, ограниченное применение артиллерии и уменьшение ударов КАБами. Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться.
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