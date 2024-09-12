Контрнаступление ВС РФ под Курском: 35 тысяч бойцов и четыре направления удара

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Российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области.

На второй месяц Курской операции РОВ развернули действия, схожие с тем, что можно назвать контрнаступлением.

Фактически, увеличив курскую группировку до более 35 тысяч тел, командование РОВ решило, что этого количества им хватит для вытеснения ЧОУ из КО. Движение РОВ началось в районе населенных пунктов Апанасовка–Снагость, Журавли–Калинов, Погребки и Борки.

Таким образом, РОВ действуют сразу с четырех направлений:

Апанасовка–Снагость — чтобы деблокировать Глушковский район и вернуть контроль над дорогой Коренево–Троицкое;

Журавли–Калинов — для возвращения контроля над логистикой Коренево-Сафоновка с дальнейшим упрощением логистики по северному фронту;

Погребки — выход на дорогу Льгов–Суджа и саму Суджу с севера;

Борки — закрыть юго-восточный сектор контроля СОУ по речке Псел.

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Напомню, что к контрнаступлению привлечены подразделения:

дважды утилизированной 155 ОБр МП;

56-го ПДП, находящегося сейчас в крайне ущемленном положении;

810-я ОБр МП, год стачивавшая зубы о кремень в Крынках, затем отправленная на Покровское направление, а после брошенная в КО;

11-я ОДШБр;

488-й МСП из состава 144-й МСД;

71-й МСП;

38 ОМСБр;

64-я ОМСБр;

200-я ОМСБр;

ОШБ "Пятнашка" на границе КО и БелО.

Кроме того, дополнительно был передислоцирован 22-й отряд "БАРС" из района Павловки в Донецкой области.

Командование РОВ также дало добро на активное применение механизированной компоненты, и действия оккупантов осуществляются при поддержке техники, но с ограниченным применением артиллерии. В свою очередь, из-за активизации своих подразделений РОВ уменьшили применение КАБ по ЛБС, которая в КО до сих пор нестабилизирована со стороны россиян.

В целом, у РОВ сейчас отмечается на участке КО количественное превосходство, но так было всегда, в свою очередь, ограниченное применение артиллерии и уменьшение ударов КАБами. Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться.

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